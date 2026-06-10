滿手台股ETF新選擇! 市值型、科技型美股ETF看俏

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美股。路透社



AI投資浪潮正興起，由於美股是全球最重要的國際股市，也是AI科技發展基地，現在滿手台股的投資人更應該入手美股，ETF理財達人表示，新型態市值型和科技型把美股標配ETF一次備齊，009823是追蹤標普500指數，涵蓋近9成的美股總市值；009824追蹤的是Solactive美國科技巨頭指數，成分股除了目前的七巨頭外，更是網羅了有可能成為下一個領頭美股新趨勢的未來科技巨頭。

現在滿手台股的投資人更應該入手美股，完美打造投資雙核心。在群益標普500ETF(009823)、群益美國科技巨頭ETF(009824)兩檔美股ETF 6月8日至6月10日募集，讓投資人可以廣納美股全產業題材，也可以擁有現在與未來的科技巨頭投資契機，一次布局美國經濟主戰場，同時兼顧「續航力」與「爆發力」，今為募集最後買進日。

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009823投資的是現在的美國產業龍頭，布局美股全產業、網羅500大頂尖上市公司，也是法人機構預測美股動向的首選指標，主要是增加美股投資組合的廣度，適合期待獲取大盤平均報酬率的投資人，近十年全球經歷新冠肺炎、俄烏戰爭等重大事件，標普500指數也都展現出強勁的修復能力與長期上升趨勢。

09824投資的不限於現任七巨頭，還包含了未來的美國科技巨頭，布局美國科技巨頭企業主要可藉由參與AI成長商機，增強美股投資組合的動能，適合想要增加Alpha、追求超額回報的投資人，舉例來說，近期黃仁勳在 Computex 大會演講的背板列名企業中，美股標的聚焦於科技重點巨頭企業，與 009824 追蹤指數成分股重疊度逾 6 成，此外ETF預估十大持股一舉囊括輝達、蘋果、Alphabet、博通、臉書(Meta)、微軟、美光科技、亞馬遜、科林研發、應用材料這些未來深具投資潛力的科技巨頭。

市場法人強調，統計過去10年歷史數據，下半年美股表現普遍更勝台股，反映美國科技龍頭在企業獲利、資金動能與產業趨勢帶動下，具備較強的中長期成長優勢。美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，有助支持美股表現延續，加上今年美國還將迎來期中選舉，以及美股眾多題材輪動，建議投資人不妨善用美股ETF來掌握投資契機。

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