滿招損謙受益／陳慧文

陳慧文

在巧珍任教國中國文七年級的其中一個班上，第一次段考前兩名都是女同學，第一名的小玫活潑大方、多才多藝；第二名的小紫文靜內向、勤樸守規。後來，學校家長會提供一筆獎學金，要各班導師推薦一位品學兼優的學生。這班導師推薦了小紫，巧珍很疑惑，便問了那位導師：為何不是推薦第一名的小玫呢？

經導師娓娓道來，巧珍才知道，原來：小玫和小紫原本都是聰明好學的好學生，但自從段考之後，小玫就漸顯傲氣，時常自以為是地對導師的教學方式和班級經營提出建言，剛開始導師覺得她小小年紀頗有想法，滿不錯的，便和藹地與其溝通；但幾次之後，小玫的態度愈來愈輕佻無禮、沒大沒小，導師便也不再好聲好氣，而正色告訴小玫的思慮其實太過片面，並不能理解導師立場必須考慮的方方面面。然而小玫並不服氣，實露不屑神色、或碎念負面言語。此外，小玫還時常在上課趴睡、遲交功課，自以為聰明過人，即使平時不用功，也能在段考名列前矛。相反的，小紫雖然不善言詞，不出風頭，但始終默默耕耘，認真守分，虛心求學，因此，導師認為小紫比小玫更有資格獲得這筆「品學兼優」獎學金。

其實人外有人，天外有天，沒有人真有資格恃才傲物。這次小玫的傲慢，只是讓她損失了一筆獎學金；若此脾性未能調整，日後在人際與學習上的阻礙，恐怕還會慢慢浮現。後來，巧珍和這位導師都曾試著婉言勸誡，卻只換來不以為然的臉色。也許有些道理，真的要在碰過幾次牆之後，才會被聽進去吧！