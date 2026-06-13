滿月女嬰「噴射狀嘔吐」體重驟減！超音波診斷幽門狹窄

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一名剛滿月的女嬰，進食後頻繁出現「噴射狀嘔吐」，體重不增反減，甚至低於出生時體重，並伴隨皮膚乾皺等脫水症狀，確診為「嬰兒型肥厚性幽門狹窄症（IHPS）」，經手術治療後，女嬰體重回歸正常生長曲線。

一名剛滿月的女嬰，進食後頻繁出現「噴射狀嘔吐」，體重不增反減，甚至低於出生時體重。非當事人。（示意圖／AI生成圖）

花蓮慈濟醫院小兒腸胃專科主治醫師鄭弘彥表示，焦急的父母帶著女嬰前來就診，問診及身體評估時即察覺異狀，女嬰雖已滿月，體重卻比出生時還輕，且皮膚乾皺，是明顯的嚴重脫水徵象。他當機立斷在門診安排腹部超音波檢查，影像顯示女嬰胃部幽門括約肌異常肥厚，確診為嬰兒型肥厚性幽門狹窄症，並已出現脫水及代謝性鹼中毒。

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鄭弘彥醫師說明，幽門是胃部通往十二指腸的關口，當此處肌肉異常肥厚，會阻擋食物進入腸道吸收，導致奶水鬱積在胃部，進而引發嚴重的噴射狀嘔吐。由於病情已嚴重影響嬰兒的營養吸收與生長發育，女嬰隨即收治住院，並會診外科醫師進行手術治療。術後女嬰消化道功能迅速恢復正常，不再出現嘔吐症狀，活力與食慾均良好，順利出院，回診時體重亦穩定成長。

花蓮慈濟醫院小兒部鄭弘彥醫師看診資料照片。（圖／花蓮慈濟醫院）

許多家長難以分辨嬰兒正常溢奶與異常嘔吐的差別。鄭弘彥醫師提醒，三個月以下的嬰兒溢吐奶十分常見，若精神活力食慾佳、體重穩定增加，家長無需過度擔憂。但若出現頻繁的噴射狀嘔吐、嘔吐物伴隨綠色膽汁，或尿量減少、皮膚乾皺等脫水症狀，則須盡速就醫。其中嘔吐物帶有綠色膽汁，代表消化道可能出現阻塞或扭轉，情況尤為緊急。

鄭弘彥醫師強調，兒童及嬰幼兒無法以言語正確表達身體症狀，父母可先觀察孩子的活力食慾、尿量、體溫及體重變化，並善用「兒童健康手冊」內的生長發育曲線，在每次施打常規疫苗時確實記錄身高體重。他指出，生長曲線落在第3至第97百分位之間且穩定成長，代表孩子的腸胃吸收與營養狀況在良好軌道上，若曲線出現異常掉落或停滯，或伴隨上述警訊症狀，應盡早尋求小兒專科醫師協助，安排適當檢查。

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