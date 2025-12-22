《滿洲鴉片小隊》漫畫家鹿子病逝享年37歲 遺作將持續連載

漫畫家鹿子病逝。（圖／翻攝YouTube／ヤンマガ日常ch）

日本知名歷史漫畫《滿洲鴉片小隊》（日文原名：満州アヘンスクワッド）負責作畫的漫畫家鹿子（しかこ），已於2025年11月8日病逝，享年37歲。這項消息由講談社與《週刊Young Magazine》編輯部於近日透過官方平台正式對外證實。據指出，鹿子長年與罕見癌症「脈絡膜惡性黑色素瘤」對抗，在病中仍持續創作，最終不敵病魔離世。

根據日媒綜合報導，《滿洲鴉片小隊》是由原作門馬司撰寫、鹿子負責作畫的青年漫畫，自2020年4月起於講談社旗下的網路平台及雜誌開始連載。作品背景設定在二戰前的滿洲國，描繪男主角日方勇與中國女子麗華之間，圍繞鴉片製造與販售的黑暗故事。該漫畫結合歷史題材與犯罪懸疑元素，畫風獨具特色，深受讀者喜愛，至2025年11月為止已推出22卷單行本，累計發行量突破300萬冊。

鹿子過去數度在社群平台透露身體狀況不佳，今年10月更宣布需專心治療，漫畫連載也因此改為不定期更新，讓粉絲憂心不已。官方表示，鹿子生前多次表達希望作品能夠持續完成的願望，為尊重其遺志，《滿洲鴉片小隊》未來將由其他適任畫者接手，連載工作將不中斷，相關後續安排將透過官方X與雜誌公告。

消息曝光後，漫畫界與大量支持者紛紛表達哀悼之情。鹿子以其堅強的創作精神與獨特筆觸，贏得廣大讀者的尊敬與懷念。許多粉絲也表示，希望這部富含歷史深度的作品，能在鹿子的遺志下繼續走下去，延續其創作生命的火光。

