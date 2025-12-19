滿滿台灣味！名廚江振誠公開「江家美食」不藏了 催淚內幕曝光

記者蔡維歆／台北報導

第一集由國際名廚江振誠打頭陣，與媽媽攜手烹煮屬於江家人情味的「鹹粥」，一碗鹹粥蘊含著江振誠的醫生阿公對病人的關懷與分享，江振誠表示，分享也成為母親和自己的料理態度，還透露從小帶便當，媽媽就會準備2個，讓他能在學校與其他同學分享美味。

江振誠（左）帶著蔣雅淇（右2）逛宜蘭當地魚攤。（圖／TVBS提供）

江振誠在節目帶著蔣雅淇逛家門外認養的稻田，以及當地傳統市場的魚攤，還開箱親手設計的宜蘭住家，讓觀眾一窺國際名廚的廚房模樣。江振誠本次與媽媽聯手熬煮「鹹粥」，他解釋選擇鹹粥，源於過去家中三代同堂，阿公是醫生，阿公為家境不優渥的病人看診後，會端上一碗熱騰騰的鹹粥招待他們，並告訴對方「不用收錢」。

對江振誠而言，鹹粥有飽足感又有誠意、代表滿滿的台灣味。江振誠每到國外，也總會以鹹粥介紹自己是從哪裡來，藉由鹹粥帶出自己料理的態度─「分享」，他還在《暖廚家味》透露：「小時候上學，媽媽會幫我準備2個便當，一個自己吃、另一個就可以和同學分享。」江振誠對食物的態度，不少傳承自媽媽充滿愛的料理哲學，他表示從小媽媽料理三餐從不是煮一桌菜，而是四桌菜，他解釋家中三兄妹和爸爸，每人口味都不同，所以媽媽每天都要煮出各自搭配的套餐，讓江振誠體會，真正的美味不只來自技巧，更是源自為所愛之人付出的溫暖與心意。

