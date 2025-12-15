滿滿山海共生創意意象 「品味生活節」玩出永續生活新境界

玻璃容器裡封存著柴山的地質紋理與植被，海廢素材經巧手轉化為日常小物，舞台上節奏與旋律此起彼落，交織出一幅專屬港都的獨特活動；「第四屆品味生活節」近日一連兩天於高市府青年局轄下Pinway駁二8號倉庫熱鬧登場，今年以「高雄山海共生」為主軸，從柴山步道、生態紋理、旗津海岸到港都生活汲取靈感，透過主題展覽、工作坊、市集與音樂演出，讓永續不只是理念，而是可被看見、親手參與的生活體驗。(見圖)

青年局今(十五)日說明，活動首日現場人潮絡繹不絕，室內外皆湧入大量民眾；瓶中花園微縮生態瓶、旗津海廢再生等永續手作課程接連開課，親子工作坊與永續集章體驗同步進行，完成作品時不時傳來驚喜的笑聲；舞台區則由「水管阿民」、「Mimofatguy」、「田雞意麵」輪番登場，敲擊、肢體表演與旋律在空間中流動，引領民眾以生活化方式感受高雄的山海風貌。

廣告 廣告

青年局林楷軒局長走進品味生活節現場，親自參與永續工作坊，並走訪市集攤位，特別關注以山林、海洋為靈感發想的青年品牌，與創作者交流創作過程，了解他們如何把對環境的觀察，轉化為貼近日常的產品設計；林楷軒表示，高雄的山海景觀不只是城市風景，更是青年創作的重要養分，透過品味生活節，讓自然紋理走進展覽、市集與音樂之中，民眾在逛市集、做手作的過程裡，就能直覺感受永續其實就存在生活每個細節，也期待更多青年持續用創意，讓環境友善成為一種生活選擇。

多項工作坊於首日即吸引大量報名人潮，親子與情侶透過瓶中花、海廢擴香石、海廢明信片等課程，親手體驗從山海地景轉化而來的創作樂趣。有民眾分享，完成作品的那一刻，「彷彿把高雄的山海故事一起帶回家」。永續地圖集章體驗同樣排起長隊，完成任務即可兌換由青創品牌「異想之森Fantasy Forest」設計、澆水即可發芽的「山海植物紙卡」，讓永續不只是一次性的參與，而是能在生活中持續延伸。

市集區共有六十四組品牌共同參與，集結青年局立案輔導攤商、Pinway進駐品牌及亮點合作單位，從循環材料設計、無包裝生活提案到特色飲食，呈現多元永續樣貌；本屆並邀請藝術團隊Deka Dance（豬腳跳舞）打造限定大型永續裝置活動拱門，以漂流木、廢棄布料、生鏽金屬等回收素材重組作品，結合山海地形、城市線條與再生意象，傳達「拒絕一次性娛樂成為新的廢棄物」的創作理念，成為現場民眾駐足拍照、討論交流的焦點。

活動舞台延續山海意象，音樂與表演輪番上陣，「水管阿民」以敲擊聲營造城市與海港的節奏律動；「Mimofatguy」以幽默默劇顛覆傳統小丑印象；壓軸登場的「田雞意麵」則以高雄自然景觀為靈感，帶來特別組曲，邀請民眾在音符之間想像城市風景，現場氣氛熱烈。

青年局強調，Pinway作為南部首座SDGs示範場域，將持續透過策展、教育與跨域合作推動永續創新，支持青年創意轉化為具社會影響力的行動。更多活動資訊請至Pinway粉絲專頁查詢。