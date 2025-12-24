聖誕花環麵包(簡單版潘尼朵尼 )

外頭商店充滿耶誕氣息~走進超市麵包區陳列著一排排的潘尼朵尼 panettone也稱作義大利水果麵包~裏頭材料以雞蛋~奶油~酒漬水果為主要!!吃的時候柔軟芳香~今天將油糖高的手續繁複的 panettone簡化版~使用中種製做油糖也做了改變~也換了可愛的花環造型~成品依舊仍軟芬芳!!

食材

中種 高筋麵粉, 210克 速發酵母, 3克 蛋黃三顆, 65克 鮮奶, 50克 蜂蜜, 20克

主麵團 高筋麵粉, 90克 三溫糖或黃砂糖, 30克 鹽, 4克 水, 80克 無鹽奶油, 30克

酒漬果乾 果乾(葡萄乾蔓越莓鵝莓橙皮), 50克



廣告 廣告

料理步驟





步驟 1：*果乾可以在前一天晚上浸泡蘭姆酒可選自己喜愛的~隔夜浸泡這已經是最快的方式了!!傳統會在一個多月甚至更久開始浸泡果乾~讓果乾香氣與酒融合!!開始製作:中種材料全部拌成團~這次的團拌好很乾硬是沒錯的!!所以不要覺得奇怪!!





步驟 2：26度發酵90分鐘~手拿變輕~撕開是發酵牽絲狀





步驟 3：將中種與主麵團材料拌勻~使用後油法>>中種先與鹽以及奶油以外的材料拌至光滑~再加入鹽與奶油拌至光滑且有彈性的薄膜(完全階段)





步驟 4：薄膜破口邊緣為直線狀非鋸齒狀





步驟 5：28度續發酵30分鐘





步驟 6：30分的狀態





步驟 7：因為要編四股辮所以分成四等份~可依自己喜歡編的辮數去分等份~鬆弛20分鐘





步驟 8：麵團擀開~





步驟 9：放入果乾





步驟 10：長向捲起~並搓長~不要硬搓!!若覺得麵團緊就換下一團~輪流搓長~我每條搓50公分~四股辮編起來會比較飽滿些~當然五股六股會更飽滿~但要搓更長中間的圈圈才不會太小!!當然~三股編兩股編也是可以的!!自行斟酌方便喜好





步驟 11：編成辮子





步驟 12：兩邊連結成環狀~中間會放個圓模>>步驟13





步驟 13：發酵時我在圓圈中間會放個圓模~記得若是非不沾要包上烤紙!!要一起入烤箱~可以讓麵糰發酵比較不會變形!!35度發酵45分鐘~這麵團膨脹性非常好!!





步驟 14：180度22分鐘上色出爐





步驟 15：完成~





步驟 16：切開~柔軟綿密帶彈性的口感~果乾透露著酒香~美味極了!!

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：滿滿的聖誕氛圍🎄聖誕花環麵包

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號