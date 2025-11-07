滿滿祝福湧入！依瑟儂、安洗瑩接力留言告別戴資穎：「好好享受新生活」
台灣羽球天后戴資穎7日晚間宣布正式退役，消息震撼體壇，多位知名運動員紛紛湧入她的社群留言，送上滿滿祝福，場面溫馨又感人。
泰國名將，也是好友的依瑟儂（Ratchanok Intanon）第一時間留言：「Happy retirement for you Tai! Thanks for your hard work and some suggestion for me during this period! Hope it working on me and please tell me when you wanna come to Thailand. Enjoy your new capture!! See you around Girl.」
翻譯為，「祝妳退休快樂，戴！謝謝妳在這段時間的努力，也謝謝妳給我的一些建議！希望那些建議對我有幫助，妳什麼時候想來泰國記得告訴我。好好享受妳的新生活！改天見，女孩！」真誠文字中流露多年情誼，令球迷動容。
韓國球后安洗瑩也留言：「I hope you have only good things happen to you.」，雖然簡短卻但展現羽壇對這位傳奇球后的尊敬。
台灣運動員同樣接力送暖。桌球好手鄭怡靜寫下：「辛苦了，一路以來的努力與堅持，願未來的日子妳能自在飛翔。」金牌拳后林郁婷則留言：「小戴辛苦了，謝謝妳帶給我們的感動。」
羽球好手柏禮維幽默回應：「阿～還沒挑戰到單打，有點可惜，所以我還沒輸哦。學姊退休快樂！」
戴資穎／Tai Tzu-Ying小檔案
生日：1994年6月20日
羽球啟蒙：9歲
學歷：台北市立大學博士班
主要成績：
2014、2016、2020、2023 年 BWF 年終總決賽女單冠軍
2017、2018、2020 年全英羽球公開賽女單冠軍
2018 年雅加達-巨港亞運女單金牌
2021 年東京奧運女單銀牌
2021 年世界羽球錦標賽女單銀牌
2022 年世界羽球錦標賽女單銅牌
2023 年亞洲羽球錦標賽女單金牌
