滿滿繁體中文！川普Threads新貼文流量突爆發 留言的竟全是台灣人

美國總統川普（Donald Trump）自從X帳號被停權後，分享新動態或公布政策普遍都以自家社群平台「真實社群」（Truth Social）為主，但最近有網友發現，其實川普也有Threads帳號，點進最新貼文還會看到留言者幾乎全是台灣人，引發外界討論。

點進川普Threads最新貼文會看到留言者幾乎全是台灣人。（圖／白宮臉書）

數據網站SimilarWeb分析顯示，Threads的全球日活躍使用量已超過1.3億次，更勝X一籌，而台灣的流量占了21.83%之多，位居全球第一。

川普近期在Threads發布一張自己身穿大衣的照片，並貼上「凍僵表情符號」，該貼文在短時間內受到大量關注，現已累積5萬個讚和近5千則留言，而觀察留言區會發現，幾乎全是台灣人到場「簽到」。

不少網友開玩笑式地留言：「台灣人這邊幫我按個讚」、「你知道你跌倒會變成三普嗎？」、「是誰把川普拉進台灣line群的啦！」、「台灣人還有5秒將抵達戰場，請做好準備」、「大家想看英文，英文來了，English」、「您好，可以讓股票再下去一次嗎？上次在忙沒撿到」。

也有許多人看到都是台灣人的奇景笑稱：「很好奇川普看到一堆台灣人留言會怎麼想」、「台灣人讓我知道原來川普有脆..」、「這是..本人的嗎？！還是假帳號？！怎麼都台灣人」、「我是住美國的台灣人，以前很少看到川普的貼文，這次是因為台灣人狂留言，才飄到我這裡的」。

