滿漢山海端出雲林實力，雲林良品500家業者寫下農業新里程碑。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣政府推動「雲林良品」品牌與農業轉型成果亮眼，今（4）日於縣府親民大廳舉辦「雲林良品 滿漢山海 龍馬金賀 成果發表暨媒合會」，邀集企業通路、品牌審查委員及國宴主廚阿慶師共襄盛舉，以滿漢全席的形式，完整展現雲林「山海兼備、物產豐饒」的農業實力。

縣長張麗善表示，在縣府積極推動下，「雲林良品」已形成「政府領航、通路同行、市場共振」的發展模式，目前通過認證的業者已突破 500 家，相關產品鋪貨全台超過 13,000 處銷售據點，無論在制度完整度或市場規模上，皆居全國之冠，展現雲林農業從產地到市場的整合優勢。為確保品牌品質與市場信任，縣府成立「雲林良品推動委員會」，整合建設處、新聞處、衛生局、財政處、消費者保護官等跨局處資源，並邀請包裝設計、品牌行銷、通路與食安領域專家，共同建構輔導與稽核機制，協助農民與業者從生產端升級至品牌端，朝向高值化、精品化發展，落實品牌精神「雲林良品 必屬精品」。

廣告 廣告

本次成果發表以「滿漢山海」為主軸，透過國宴主廚結合辦桌文化，將雲林咖啡、鳳梨、柑橘、稻米、花生、蒜頭、畜產，以及烏魚子、鰻魚、文蛤等山海農產，結合在地加工技術，轉化為一道道象徵團圓與祝福的料理與產品，讓來賓在視覺與味覺中，感受雲林農業的多元與精緻。

農業處長魏勝德表示，114年度新加入「雲林良品」認證的業者持續增加，顯示品牌體系穩健成長，同時公布深獲消費者肯定的「雲林良品30大伴手禮」，已成為企業採購、年節送禮及返鄉伴手禮的熱門選擇。活動也結合公益行動，將現場展示的雲林良品產品與料理，捐贈予「社團法人雲林縣小天使發展協會」，分享雲林農產的美味與溫暖。縣府表示，農業不只是經濟產業，更承載社會責任，讓雲林良品的價值不只在市場，也走進人心。