滿漢御品再攜手故宮博物院推限量聯名 帝王工藝轉化為御饌美學演繹國寶新樣貌

滿漢御品今年再度攜手故宮博物院推限量聯名，將帝王工藝轉化為御饌美學，重新演繹國寶新樣貌。（記者李嘉祥翻攝）

▲滿漢御品今年再度攜手故宮博物院推限量聯名，將帝王工藝轉化為御饌美學，重新演繹國寶新樣貌。（記者李嘉祥翻攝）

深耕高端牛肉麵市場的滿漢御品今年持續以「文化」為核心，攜手國立故宮博物院推出限量聯名典藏禮盒，取材自清宮經典文物「洋彩玲瓏轉旋瓶」，承襲宮廷器物蘊含的層次結構與皇家美學，將帝王工藝精髓轉化為當代餐桌上的珍稀饗宴，為追求生活品味的族群獻上結合文化、工藝與味覺深度的尊寵饗宴，讓國寶不僅可觀，亦可成為細細品嚐的御饌美學。

廣告 廣告

此次聯名設計取材自清代宮廷製瓷巔峰之作—洋彩玲瓏轉旋瓶，該文物以可轉旋結構與多層鏤空套疊工藝聞名，內瓶藏於外瓶中，結構繁複秩序嚴謹，被視為清宮工藝技術與美學修養的高度結晶，亦為故宮極為重視的重要典藏之一，並延續自2025年「大美不言」特展中作為核心展出文物，展現東方工藝在比例、層次與結構上的極致追求。

滿漢御品將文物承載的工藝精神與文化寓意轉化為當代設計語言，從禮盒結構、視覺節奏到整體層次配置，皆呼應其內外相映、層層遞進的美學特質，讓吃牛肉麵不僅止於味覺體驗，更成為能被細細品讀的文化作品，延續宮廷工藝在當代生活中的新樣貌。

承襲宮廷飲食對細節與層次的極致講究，滿漢御品以「帝王御膳」標準對待每碗牛肉麵，嚴選澳洲草飼牛僅約1%的特選前腱肉，一頭牛僅能製作四碗，以近乎御用食材的珍稀比例確立其定位，並採片手工切肉，保留大廚對厚薄、紋理與熟成狀態的精準掌握，並結合法式高湯技法提煉出金黃濃郁的底蘊風味，搭配品牌專利麵體，完整承接湯汁精髓，再佐以手作配料獨門酸菜、秘製辣醬與豐富青蔬的精緻配置。

統一企業表示，作為牛肉麵精品品牌，滿漢御品不僅展現泡麵工藝所能抵達的極致高度，更以「帝王級牛肉麵」之姿持續拓展飲食文化的想像邊界，並透過與關鍵通路的深度合作，回應高端消費族群對品質與體驗的期待，期望透過精品化經營與文化共創，讓消費者在熟悉的通路場域中，也能遇見真正值得珍藏的帝王級牛肉麵。