滿版白雪木花海步道Ｘ純白鞦韆美拍！10大取景範本同賞夢幻落羽松

滿版白雪木花海這裡拍！「普羅旺斯庭園餐廳」不僅擁有冬季限定的浪漫白雪木花景，還能將純白鞦韆一同入鏡、同賞夢幻落羽松，快將10大取景範本及賞花情報筆記起來！

「普羅旺斯庭園餐廳」白雪木花海同框純白鞦韆，吸引花迷前往拍照打卡。（圖／ada_00170）

新社普羅旺斯庭園餐廳地點位於台中市北屯區，是一間老字號庭園餐廳，園內主建築圍繞著許多綠植，一年四季節皆有不同美景，其中冬季時白雪木綻放，是這裡的人氣必賞花海。

於2025年11月30日拍攝的普羅旺斯庭園餐廳白雪木花海。（圖／ada_00170，以下同）

今年入園門票為50 元（非團體），賞花時間為早上10點至下午5點，因冬季日落較早，園方建議下午4點前入園賞花，除了白雪木外，園內還可賞夢幻的落羽松林美景。

（圖／ada_00170）

（圖／ada_00170，以下同）

普羅旺斯庭園餐廳附近可開車順遊「享自在」、「新社莊園」、「台中新社花海」、「大坑風景區」等多處景點，非常適合規劃一日遊。

（圖／ada_00170，以下同）

（圖／ada_00170）

除了普羅旺斯庭園餐廳外，台中「沐心泉休閒農場」也是賞白雪木的熱門景點，推薦景粉參考下方延伸閱讀，找個好天氣一次造訪兩大花海！

【Info】

普羅旺斯庭園餐廳

地址：台中市北屯區東山路二段205-1號

營業時間：平日11：00～17：00、假日11：00～18：00

供餐時間：平日11：00～15：00、假日11：00～16：00

