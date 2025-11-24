滿版芳香萬壽菊花牆秋季限定美拍！3大同框繽紛花海IG必打卡

文／景點+ Carol整理報導

芳香萬壽菊美拍景點+1！「武陵農場」擁有豐富的植物資源，秋季除了熱門的楓葉、銀杏美景外，更有一處芳香萬壽菊花牆打卡點，還能將3大繽紛花海一同入鏡！

武陵農場擁有滿版芳香萬壽菊花牆，吸引人前往取景。（圖／shih_hsuan6260）

武陵農場擁有豐富的植物資源，其海拔高度正是台灣原生種櫻樹最適合生長的地方，包括台灣原生山櫻花、霧社櫻等，而台灣紅榨槭、楓香、青楓、山枇杷、青剛櫟等植物則處處可見，並擁有相當多與林火有關之植物，如台灣二葉松、栓皮櫟以及杜鵑。

廣告 廣告

於2025年11月19日拍攝的武陵農場芳香萬壽菊。（圖／shih_hsuan6260，以下同）

其中在入口花園有一處「芳香萬壽菊」花牆，這片花牆是農場同仁細心培育的成果，隨著花期漸長，規模越來越壯觀，成為秋日限定的賞花新亮點。

（圖／shih_hsuan6260）

（圖／shih_hsuan6260，以下同）

此外，芳香萬壽菊花牆後方種有楓葉，在道路另一側則有紫色的墨西哥鼠尾草，以及金黃色的油菜花，取景時可將3大美景一同入鏡，捕捉秋季限定繽紛畫面。

於2025年11月22日拍攝的武陵農場銀杏美景。（圖／武陵農場 Wuling Farm，以下同）

園內同期還可賞銀杏美景，目前官方最新消息指出，銀杏正進入最迷人的「黃綠交織」時刻，形成宛如漸層畫作般的場景！

【Info】

武陵農場

地址：台中市和平區武陵路3-1號

門票：全票160元、一般優待票130元、半票80元、優待票20元

200米蒜香藤花海步道來了！罕見3度開花限時搶拍花期必看

》https://www.mook.com.tw/article/39060