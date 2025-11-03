滿版達摩不倒翁IG美拍必訪！最佳旅遊時間參拜指南一次看

文／景點+ Carol整理報導

紅色達摩不倒翁拍起來太可愛！位於日本的「勝尾寺」佈滿了大大小小的祈願招福吉祥物「達摩」，讓人隨手都能捕捉滿版美照，快將參拜指南及最佳旅遊時間一同筆記起來，把這裡加入大阪景點清單！

「勝尾寺」擁有滿版達摩不倒翁，吸引網友踩點取景。（圖／315q.q）

日本東京的招財貓寺很受到歡迎，而大阪也有一處以達摩為主題的寺廟，達摩是日本人用來祈願招福的吉祥物，位於大阪府箕面市的「勝尾寺」佈滿了大大小小的紅色達摩，寺院過去因住持治好清和天皇的病而聞名，其後許多武將都慕名而來參拜並祈求戰事勝利。

（圖／315q.q，以下同）

現場可先挑選一個與自己有緣的達摩，在達摩背部寫上希望在未來一年達成的願望，並於達摩底部寫上另一個人生目標，接著點上線香誠心誠意地祈願及參拜，再將達摩沾上線香的煙薰，最後在達摩的右眼點睛。

（圖／315q.q）

達摩造型雞蛋糕。（圖／315q.q）

祈願後可把達摩帶回家中作擺設，讓達摩時刻在身旁提醒，並保佑最終能達成願望，一年後再將達摩帶回勝尾寺內向神明報告結果，並將其供奉於寺內。

（圖／315q.q，以下同）

勝尾寺內除了達摩不倒翁外，每年四月、七月或十一月，可分別觀賞美麗的櫻花、紫陽花及紅葉美景，推薦有計畫前往日本旅遊的景粉筆記起來！

【Info】

勝尾寺

營業時間：週一至週五、週日8：00～17：00（最後入場時間16：30），週六8：00～18：00（最後入場時間17：30）

地址：大阪府箕面市粟生間谷2914−1

交通：從新大阪站乘搭電車至千里中央站約20分鐘，再搭乘計程車約20分鐘即可抵達

