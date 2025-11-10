滿目瘡痍！超級颱風鳳凰襲菲律賓2死 海水湧入險些捲走兩長者

編譯張渝萍／綜合報導

颱風鳳凰9日晚登陸橫掃菲律賓北部，造成至少兩人死亡，部分城鎮與外界斷聯。路透報導，在狂風暴雨下，居民一夜無眠後，10日早晨開始評估災情。

伊莎貝拉省的迪納皮克（Dinapigue）漁村受摧殘，受損的漁船四散各地。（圖／翻攝自PNP Dinapigue ）

颱風鳳凰9日晚間以超級颱風強勁威力，在東部奧羅拉省迪納倫岸（Dinalungan）登陸，在之前已有超過一百萬人被緊急撤離。整個夜晚，呂宋島多地都壟罩在強風與豪雨下，不少房屋損毀，多地積水，甚至連電線杆都被吹得東倒西歪。

從X上可看到，海水湧入庭院，不少住戶尖叫。迪納倫岸也有居民逗留海邊，造成兩名年長婦女差點被沖走，場面險象環生。

Super Typhoon Uwan (Fung-wong) is battering Luzon, Philippines with peak winds of 215 km/h and gusts up to 230 km/h. #UwanPH



Over a million people have evacuated in Catanduanes, Camarines Sur, Aurora, and neighboring provinces, with Signal No. 5 hoisted.



Life-threatening storm… pic.twitter.com/wF1w33pOg9 — GeoTechWar (@geotechwar) November 9, 2025

路透報導，與祖母一同避難的馬里亞諾（Romeo Mariano）說：「昨晚我們根本睡不著，風一直拍打著鐵皮屋頂，樹枝也不斷掉落，附近幾乎所有樹枝都倒了，當我們出來查看時，才看到家裡的損毀情況。」

奧羅拉省卡西古蘭一處村莊可見樹木與電線杆被吹得東倒西歪（圖／翻攝自MDRRMO-Casiguran臉書））

根據民防辦公室的初步報告，至少有兩人因颱風喪生，另有兩人受傷。奧羅拉省（Auroa）副省長安加拉（Patrick Alexis Angara）表示，至少有三個城鎮，因山崩與道路損毀而無法通行，「目前正在進行災情評估與清理作業。」

菲律賓國家氣象局指出，颱風目前已移動至南海上空，預計將轉向東北朝台灣移動。氣象局同時警告，菲律賓大部分地區仍將面臨強降雨與強風，以及沿岸的風暴潮威脅。

