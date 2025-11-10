滿納海學校冬季發放溫暖人心 匯聚善念援助加薩

冬意漸濃的伊斯坦堡午後，滿納海學校禮堂瀰漫著溫馨氣息。自11月7日起，土耳其慈濟基金會於滿納海學校展開為期三天、共十二場的冬季發放活動，除為敘利亞關懷戶發放補助金外，也為飽受饑餓之苦的加薩人民募款，讓愛與關懷跨越疆界，匯聚成一股溫柔而堅定的力量。

志工們陸續抵達會場，協助敘利亞鄉親確認身分、蓋手印，引導家長與孩子們入座。整個校園井然有序，溫馨祥和。

慈濟志工周如意表示：「今天能見到大家非常開心，因為我們彼此相愛，是一家人。孩子們從這裡畢業、進入社會，未來也會成為幫助他人的人。希望大家都能盡一分心力，援助加薩的家庭，讓他們重見希望。」

Münir 校長感性地說：「在清真寺裡，大家肩並肩祈禱，是最深的連結。今天我看到同樣的畫面——師生與志工彼此扶持、傳遞愛與信任。願善與愛的種子在每個心中萌芽。」

Ahmed 校長也提到：「請珍惜這神聖的星期五，用感恩的心記念真主。我們教導孩子要有良善的品德與真誠的愛心，也別忘了為加薩的兄弟姐妹盡一份心，這是共同的責任與使命。」

慈濟志工胡光中回顧十年的陪伴：「十年前，我們走在街上尋找孩子，如今他們背著書包上課。當地市長曾說，全土耳其八百多個城市中，只有這裡沒有小乞丐、沒有賣水的孩子。因為有慈濟學校。希望他們長大後也能回饋社會。」

學生志工 Ragad Eyub 說：「在這裡學習與服務，讓我感受到家的溫暖。老師與志工像家人一樣，彼此照顧、互相鼓勵。我希望能在這裡畢業，繼續在這個充滿愛的地方成長。」

學生志工穆罕默德（Muhammad）分享：「我在這裡服務兩年，學會了幫助別人。雖然再努力也報答不了老師的恩情，但我會繼續盡力。對我而言，這不只是學校，更是我的家。」

受助家庭代表 Ragat 帶著兩個兒子領取補助，開心地說：「非常感謝慈濟基金會多年來的幫助。這些年我曾歷經困難，是慈濟給了我力量與希望。」

活動尾聲，志工們與敘利亞鄉親一一握手道別。笑容與祝福交織成最動人的畫面。慈悲無聲，卻深深烙印在每個人的心中。

撰文／周如意，攝影／Ammar Almeree