滿臉漲紅緊抓麥克風! 被控內亂罪求處死刑 尹錫悅庭上陳述激辯89分鐘

南韓前總統尹錫悅因發動戒嚴令，首爾中央法院特別檢查組於庭上以內亂罪對尹錫悅求處死刑。 圖 : 翻攝自 中新網

南韓首爾中央地方法院昨（13）日就前總統尹錫悅案展開密集審理，庭訊自當地時間上午 9 時 30 分開始，持續至翌日凌晨。特別檢察組於庭上對尹錫悅求處死刑，指出「為防止悲劇歷史重演，必須做出比全斗煥、盧泰愚時期更嚴厲的斷罪」。

據報導，在聽聞檢方求刑後，尹錫悅情緒明顯激動，隨即於 14 日凌晨 0 時 11 分開始發表最後陳述，歷時 89 分鐘，全文約 1 萬 3 千字。他在陳述中多次提高音量，滿臉漲紅緊抓麥克風，質疑檢方對其行為的定性。

南韓總統尹錫悅2024年12月3日晚間宣布戒嚴，試圖廢除文官統治，導致韓國陷入政治動盪，並使自己遭到彈劾與審判。 圖：翻攝陸網/網易

尹錫悅表示，自己在宣布戒嚴後數小時即因國會叫停而中止行動，並反問「是否存在這樣的內亂？」他強調，相關行動並未動用實彈，否認構成實質性叛亂。期間，他嚴詞批評特檢組的起訴行為，指其為政治性操作。針對被控企圖建立長期獨裁，尹錫悅否認相關指控，並表示自己並非過去軍事政權時期體制的一部分，也未下令逮捕國會議員。他稱，採取戒嚴措施是因認為在野勢力試圖破壞體制，屬於「警示性行動」。

同案被檢方求處無期徒刑的前國防部長金龍顯亦出席庭訊。報導指出，金龍顯在庭上轉身聆聽尹錫悅發言，對部分內容表現出認同反應。尹錫悅於陳述尾聲表示，事件源於自身判斷失誤，並自問「是不是自己太天真了」。

南韓前國防部長金龍顯傳出曾在獄中企圖自殺。 圖：翻攝南韓國防部官網

此外，在尹錫悅被求處死刑約 3 小時後，最大在野黨國民力量黨倫理委員會於 14 日凌晨宣布，決定將前黨魁韓東勳除名，理由是其涉及「黨員公告欄誹謗事件」。倫理委員會在長篇決議書中指出，認定韓東勳家人有組織性地在黨內公告欄發表針對尹錫悅夫婦的不實內容，違反黨紀。

對此，部分黨內人士認為，此舉與黨內責任歸屬之爭有關。國民力量黨最高委員禹在準表示，除名決定實際上是針對韓東勳曾支持彈劾尹錫悅的回應，並指出韓當時阻止戒嚴措施進一步推進，讓事件止於未遂階段。

首爾中央地方法院已宣布，尹錫悅案一審宣判將於 2 月 19 日下午 3 時進行。此案也使尹錫悅成為南韓憲政史上首位在司法程序中被檢方求處死刑的前總統，最終裁決仍有待法院判定。

