滿血回歸拚賺錢1／沈玉琳大病初癒現身西門町錄影 禁菸區內3度違法抽加熱菸

本刊在「63禁煙節」直擊大病初癒的沈玉琳於台北市西門町禁菸區三度抽加熱菸。（圖／本刊攝影組）

58歲「荒謬大師」沈玉琳因罹患血癌住院治暫離工作8個月，近期逐步重返螢光幕投入工作。時報周刊CTWANT則在6月3日直擊沈玉琳為新節目《人生無限好公司》從早忙到晚，連續工作近12小時，整體精神與體力狀況頗佳，看來身體已經無大礙。不過節目拍攝期間，大病初癒的沈玉琳卻在台北市西門町禁菸區三度使用加熱菸裝置，而當日正是「63禁煙節」，畫面看來相當諷刺，且「吸菸有害健康」。

沈玉琳（中）與潘若迪（左2）、馬力歐（右2），以及啦啦隊女神短今（左）、林艾融（右）兩位特助，一同主持全新節目《人生無限好公司》。（圖／東森綜合台提供）

6月3日上午沈玉琳率領主持群一同在新北市板橋慈惠宮開工祈福。（圖／東森綜合台提供）

中午11時半，沈玉琳與潘若迪等人抵達西門町進行拍攝工作。（圖／本刊攝影組）

6月3日上午《人生無限好公司》主持群：沈玉琳、潘若迪、馬力歐，以及啦啦隊女神短今、林艾融兩位特助，先在新北市板橋慈惠宮開工祈福，之後眾人轉往台北市西門町快閃，一起親手發放200份親手炒的「糖炒栗子」回饋觀眾。中午11點31分，本刊直擊沈玉琳、潘若迪、艾融3人搭車抵達西門町。為了躲避中午大太陽，下車後沈玉琳隨即和一群工作人員躲在靠近騎樓的遮陰處乘涼，只見他突然煙癮難耐，竟大剌剌地直接在西門町捷運站6號出口附近，3度抽起加熱菸，完全無視該處禁煙的規定。

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沈玉琳被本刊直擊竟在西門町捷運站6號出口附近的陰涼處，3度抽加熱菸，身旁還圍著一群工作人員。（圖／本刊攝影組）

日前臺北市衛生局已正式公告，西門町商圈自6月1日為除吸菸區外，不得吸菸；區域包括東至中華路1段、西至西寧南路、南至成都路、北至漢口街2段所圍之平面區域（含邊界之騎樓及人行道）未設吸菸區者，全面禁止吸菸。若於禁菸區吸菸，依《菸害防制法》可處新台幣2000元至1萬元罰鍰。

沈玉琳和潘若迪、艾融一起拿著印有節目QR Code的板子沿街向民眾介紹新節目。（圖／本刊攝影組）

稍事休息後，沈玉琳與潘若迪、艾融一起拿著印有節目QR Code的板子沿街向民眾介紹新節目。錄製完該段落後，3人便乘車離開西門町，前往華陰街一家咖啡廳休息。而另一組的馬力歐和短今也在不久後乘車抵達，下午2時再度返回西門町繼續錄影。

對於被拍到抽菸，沈玉琳僅低調回應「會注意改進」。

《時報周刊CTWANT》提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

台北市西門町商圈6月1日起全面禁菸，並設置指定吸菸區，違者最高開罰1萬元。（圖／報系資料照）。

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