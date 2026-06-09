滿血回歸拚賺錢2／沈玉琳復工馬拉松式錄12小時 離場難掩病後疲累感
沈玉琳去年7月底因急性白血病（血癌）入院接受治療，全面停工約8個月。今年3月他出席公視台語台新節目《黑白威廉Fighting》開播記者會，正式宣告復工。而6月3日時報周刊CTWANT直擊滿血回歸的沈玉琳，為新節目《人生無限好公司》辛苦錄影一整天，展現驚人體力與敬業精神，不過從他離開時的狀態觀察，仍略帶幾分病後虛弱感。
6月3日下午一輛載有糖炒栗子設備的貨車抵達台北市西門町後，現場眾人立刻投入搬運工作。包括潘若迪、馬力歐以及短今主動協助搬運大型鍋具與爐具等設備，而沈玉琳雖有意幫忙，身旁工作人員與夥伴顯然仍十分顧及他的身體狀況，多數重物都由其他人分擔，其中慢半拍的艾融也搶著挑了個鍋鏟拿在手上。
傍晚5時許，節目錄製進入高潮階段，潘若迪還脫掉上衣與粉絲玩遊戲。之後王思佳媽媽布蘭妮特地獻花祝賀，另外風田也現身討12萬結婚紅包，沈玉琳也很會製造節目效果，現場大方地掏錢給了1200元。之後還有高人氣韓籍啦啦隊成員李雅英也到場探班。主持群與民眾進行頭頂氣球等互動遊戲，現場笑聲不斷，而沈玉琳依舊展現招牌洪亮嗓音，帶動全場氣氛。
直到晚間7時左右，外景拍攝才正式告一段落。主持群隨後前往台北市大安區一家高檔和牛餐廳聚餐。經過近兩小時餐敘後，沈玉琳在友人陪同下步出餐廳，之後搭乘計程車返回內湖住處。雖經歷整日高溫戶外工作，但沈玉琳臉上未見明顯疲憊神色，但還是略帶幾分病後虛弱感。
對於身體狀況，沈玉琳透露目前還在追蹤期，遵醫囑「不能亂吃補給品」以免影響醫師身體數值的評估，改採中低強度運動。不過本刊直擊在3日直擊他於拍攝節目空檔，三度使用加熱菸裝置，而抽菸對於恢復身體健康當然是完全沒有幫助。
《時報周刊CTWANT》提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。
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