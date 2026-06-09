滿血回歸拚賺錢3／沈玉琳抗癌歷程曝光「連洗澡都沒力」 為女兒撐過化療工作又滿檔

沈玉琳去年7月因身體不適緊急住院，後續確診罹患白血病。（圖／蘇聖倫攝）

演藝圈「荒謬大師」沈玉琳去年7月因身體不適緊急住院，後續確診罹患白血病（俗稱血癌），歷經長時間治療與休養後，如今終於重返螢光幕。他在去年7月因身體狀況急轉直下住院治療，後來從三軍總醫院轉往台大醫院接受進一步醫療照護。之後沈玉琳透過社群平台親自證實被診斷出「白血球異常增生的白血病」，並表示將全力配合治療、專心養病，暫時無法與觀眾見面。

因白血病入院的沈玉琳，歷經長時間治療與休養後，近期終於重返螢光幕。（圖／翻攝自沈玉琳FB）

沈玉琳透露發病初期身體其實早已發出警訊。他表示當時感受到前所未有的極度疲倦，甚至連從客廳走到浴室打開蓮蓬頭的力氣都沒有，原本誤以為只是慢性疲勞或自律神經失調。所幸妻子芽芽堅持帶他到醫院掛急診，抽血檢查後才發現情況危急，不僅白血球數值飆升至22萬，血色素更僅剩2.6，幾乎失去正常運送氧氣的能力。

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談到這段與病魔搏鬥的日子，沈玉琳坦言至今仍心有餘悸，自嘲若當時再拖上一星期，「是不是就通往極樂世界了」。他也分享住院期間的心境轉折，笑說從洗澡到生活起居都需要護理人員協助，起初感到十分不習慣，後來索性調整心態，把自己當成被照顧的「皇帝」，以樂觀態度面對治療。

向來以疼愛妻女聞名的沈玉琳，多年來努力打拚演藝事業，扛起家中經濟重擔。（圖／報系資料照）

沈玉琳2010年與小17歲的妻子芽芽結婚，婚後育有一女，向來以疼愛妻女聞名的他，多年來努力打拚演藝事業，扛起家中經濟重擔。入院期間，沈玉琳曾喪氣地安慰老婆，人總會被遺忘，但妻子堅定要求他：「你要陪女兒國中、高中畢業，要親手牽著她的手嫁人。」這份動力支持他撐過治療，主治醫師當時一句：「我不只要讓你多活幾年，我是要治癒你！」更讓他當場淚崩，重新燃起鬥志。

他也說自己熬過多次艱苦化療療程的重要動力，竟來自過去與記者之間的一段玩笑話。沈玉琳笑說，曾有人開玩笑表示，如果他先離開人世，芽芽可能帶著遺產改嫁，未來的另一半還會住他的房子、花他的錢。這句話意外成為他求生的力量，「為了這口氣，我不讓我老婆改嫁，我要活下來」。

下月25日沈玉琳將與主持搭檔：潘若迪、馬力歐，一起演出90分鐘脫口秀《三個不老擊敗之人生跑馬燈 LIVE SHOW》。（圖／寬宏藝術提供）

據了解，沈玉琳復工後工作量相當驚人。除了主持新節目《人生無限好公司》外，明（11日）就要重返《11點熱吵店》主持崗位，迅速回歸電視公務員身份，觀眾也將天天都能看到沈玉琳。此外，7月25日他還將與潘若迪、馬力歐，一起演出90分鐘脫口秀《三個不老擊敗之人生跑馬燈 LIVE SHOW》，工作邀約接連不斷。歷經生死關卡後重返螢光幕，沈玉琳依舊維持高強度工作節奏，也展現出想為家人持續奮鬥的決心。

沈玉琳11日確定重返《11點熱吵店》主持崗位，迅速回歸電視公務員身份。（圖／TVBS提供）

此外，日前他與昔日搭檔Melody再度同台錄製《11點熱吵店》，兩人久別重逢話匣子一開就停不下來。沈玉琳更笑說，自從Melody去年離開節目後，自己就突然生病；Melody則立刻自嘲之前的公關危機：「離開節目，我也發生很多事情啊！」一來一往展現絕佳搭檔默契。

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