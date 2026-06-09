滿血回歸拚賺錢4／鬼門關前走一遭沈玉琳仍戒不掉菸癮 演藝圈「菸霧風波」一次看

沈玉琳才大病初癒復工，卻被目擊在「63禁煙節」於台北市西門町禁菸區三度使用加熱菸裝置。（圖／本刊攝影組）

藝人沈玉琳才剛大病初癒復工，卻被目擊在「63禁煙節」於台北市西門町禁菸區三度使用加熱菸裝置。事實上，吸菸對健康的危害早已獲得醫學證實，即使是加熱菸也未被證實比傳統紙菸更安全，所有菸品皆有害健康，尤其藝人長期仰賴嗓音、肺活量及體態維持工作表現，更可能對演藝事業造成負面影響。

上月22日本刊讀者在高鐵左營站巧遇正在哈菸的高捷。（圖／讀者提供）

除了沈玉琳之外，本刊曾在去年二月直擊67歲的資深演員高捷現身台北市松山機場，和經紀人剛從國外返台，只見戴著灰色毛帽，身穿黑色長版外套的高捷，入境後就從大廳一路往外直奔機場外的吸菸區，邊哈菸還與一旁的陌生菸友有說有笑聊天；上月22日，高捷又被本刊讀者捕捉到他出現在高鐵左營站外，除了大方與粉絲合影外，菸癮發作的他又與菸友站在路邊點上菸抽了起來，看得出與菸友交流是他的日常。不過高鐵站全面禁菸範圍頗大：包括站區內部、月台、大廳、售票處、車站出入口、廣場及計程車／公車候車亭等，無論室內外皆不可吸菸，禁菸界線設有明確紅線與標示，且有專人與稽查人員不定時巡邏取締，「角頭大哥」也是必須遵守規定的。

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小春前年5月也曾被直擊在長庚科技大學校慶演出前，與工作人員於全面禁菸的校園內抽菸。（圖／本刊攝影組）

而金曲嘻哈天團「頑童MJ116」成員周文傑（小春），前年5月也曾被直擊在長庚科技大學校慶演出前，與工作人員於全面禁菸的校園內抽菸。根據2023年修正施行的《菸害防制法》，禁菸場所吸菸者最高可處新台幣1萬元罰鍰，場所負責人則可能面臨最高5萬元罰鍰。

周湯豪去年10月深夜和2男2女一起做運動揮灑汗水，期間多次在球場抽菸。（圖／本刊攝影組）

周湯豪今年以《LOVE RAGE HOPE》專輯入圍本屆金曲「最佳華語男歌手獎」、「最佳編曲人獎」，不過去年10月中他深夜和2男2女一起做運動揮灑汗水，期間多次在球場抽菸。雖然運動形象健康陽光，但公園綠地同樣屬於全面禁菸場所，其行為也已違反相關規定。

BTS今年在日本舉辦世界巡迴演唱會後，隊長RM被在東京街頭被拍到違規吸菸與亂丟菸蒂。（圖／翻攝自rkiveIG）

不只台灣藝人，海外明星也曾因吸菸問題登上新聞版面。南韓人氣男團BTS今年在日本舉辦世界巡迴演唱會後，隊長RM被在東京街頭被拍到違規吸菸與亂丟菸蒂。報導指出，4月18日晚間約7點30分，RM在道玄坂與4名友人會合，期間被拍到在標示禁菸的區域吸菸，行為明顯違反當地規定。現場一度被粉絲認出引發騷動，RM隨後轉往巷內居酒屋暫避。

《時報周刊CTWANT》提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

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