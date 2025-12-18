滿血回歸新竹市長2026拚連任？高虹安曝要先見「這2人」

新竹市長高虹安今天（18日）受訪時表示，自己會先拜會藍白兩黨主席，後續有詳細決定會在跟大家說。（圖／李智為攝）

新竹市長高虹安涉詐助理費案二審判決逆轉，重新獲得2026參選資格，面對外界關切新竹市有望成為藍白合示範區，是否有意爭取連任？高虹安今天（18日）一早正式回歸市府工作後，首度出席公開行程，她在受訪時表示，後續自己會再向民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文一一拜會請益，若未來有比較詳細的決定，會再跟大家說。

針對黃國昌日前受訪時提及，新竹市會是2026第一個談妥藍白合的地方，國民黨也有想禮讓，外界關切明年是否將繼續競選連任？高虹安回應，自己回來市府工作，後續才會再向黃國昌和鄭麗文一一拜會、請益。

高虹安表示，畢竟在停職期間，自己已經過一次大罷免，1年到了，自己非常感謝藍白兩黨，包括主席還有很多黨公職，大家在這一段期間對她的支持及鼓勵。

高虹安說，她剛剛所提到的這一些後續的規劃，也許是先拜會藍白兩黨的主席，若未來有比較詳細的決定，會再跟大家說。

至於內政部原本說在停職期間不發薪，但日前又說復職後將依規定將補發停職期間的薪水，據了解，高虹安停職時間為1年5個月共17個月，若補發半數本俸，金額約164萬3985元。

對此，高虹安說，一切都是依法處理就好，因為她也知道，立法院也修法若因停職期間扣除薪水，應該要在之後補發，「我想一切都是依法辦理」。



