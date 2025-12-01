滿血復活？盧秀燕最新滿意度破6成 藍委：撐過3大危機助攻2026

藍委認為盧秀燕挺過非洲豬瘟等三大危機，滿血復活。資料照 台中市政府提供



根據一份台中市最新民調，非洲豬瘟後，6成2市民肯定盧秀燕市長表現，6成肯定市府團隊滿意度，若下屆市長選舉國民黨江啟臣對民進黨決何欣純，江目前處於領先。盧嫡系藍委廖偉翔今（1日）表示，盧已撐過氣爆、關稅、豬瘟三大危機，台中市民未被口水帶著走，盧將以市政成績作為2026最強助攻。

《CNEWS匯流新聞網》昨公布民調指出，非洲豬瘟後台中市民對盧秀燕擔任市長的表現，有62.0%滿意（21.2%非常滿意，40.8%還算滿意），27.6%不滿意（12.5%不太滿意，15.1%非常不滿意）。台中市民對台中市府團隊的表現，有60.0%滿意（14.8%非常滿意，45.2%還算滿意），27.6%不滿意（14.3%不太滿意，13.3%非常不滿意）。2026若國民黨江啟臣對戰民進黨何欣純，江獲43.9%支持度，領先何的25.0％，相差18.9個百分點。

廖偉翔上午在國會群組以錄影回應民調表示，盧秀燕面臨台中氣爆、台美關稅、豬瘟疫情衝擊下，仍獲得高支持度，因市府遇到問題不閃躲、不卸責的表現，大家都看在眼裡，也未因中央的事拖垮整體市政節奏，台中交通、社福、教育、社宅等建設仍照常推動。

廖偉翔說，從民調看出，台中選民以長期市政表現打分數，沒有被政治口水帶著走，他認為市政穩、民意就穩，未來一年，盧秀燕只要把市政顧好，就是2026最強助攻。

