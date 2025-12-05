滿街都是手搖飲！全台狂開1.6萬家「殺紅眼」 高雄、台南密度冠全台

財經中心／師瑞德報導

台灣人超愛喝！經濟部統計去年飲料店營收突破1300億元，今年前10月再成長7.2%，全年恐續創歷史新高！全台手搖飲店數飆破1.6萬家，佔比過半，其中高雄、台南密度最高。消費習慣也大翻轉，行動支付與外送平台成主流，現金付款落伍了。面對激烈競爭，7成業者強攻「新品研發」與「食安控管」求生存！（圖／翻攝自CoCo都可網站）

在台灣，人手一杯手搖飲已成為生活日常。從街頭巷尾的連鎖飲料品牌，到充滿特色的小眾咖啡館，飲料產業在地深耕多年，形成獨特的消費文化。根據統計，113年全台飲料店營業額已突破新台幣1,300億元，年成長率達3.5%；而114年1至10月的營收成績再度傳捷報，成長7.2%，全年營收預估將續創歷史新高，展現市場極具韌性與活力。

疫後報復性消費效應 飲料業績止跌回升

回顧過去20年，飲料產業表現大致穩健，自94年起多呈現正成長走勢，僅109、110年因COVID-19疫情衝擊短暫回跌。隨著111年疫情趨緩，國人恢復外食、逛街習慣，街邊店鋪與百貨商圈的人潮漸回，飲料店迎來明顯的業績反彈。特別是手搖飲業者積極搶搭網紅、影視聯名熱潮，從包裝設計、口味創新到品牌聯名不斷推陳出新，帶動消費者搶購風潮，也成功吸引年輕族群與社群打卡效應，拉升銷量。

飲品市場旺季分明 暑期與年末造就營收雙高點

從營收結構來看，台灣飲料市場有明顯淡旺季變化。每年7至8月暑假期間，正值氣溫高漲與國內旅遊旺季，冰飲需求大增；再加上各地觀光景點與百貨商圈人潮湧現，帶動飲料銷售明顯成長。而年末12月到隔年1月，聖誕節、跨年連假及農曆年前消費熱潮，亦使飲料需求再次升高，形成全年第二個高峰。

根據業者反映，節慶檔期搭配特製杯款與季節限定口味，已成行之有年的行銷操作模式，營收貢獻不可忽視。

手搖飲創業風潮持續升溫 全台近3萬家飲料店中占比逾半

飲料業向來被視為創業門檻較低的行業，投資金額相對小、回收期短，加上國人對飲品高度接受與熱愛，使得此市場長年為創業者熱門選項。財政部統計資料顯示，截至114年9月底，全台登記飲料店數已達28,788家，其中手搖飲店數達16,113家，占整體比重達56%，為最多的業態類型。

在地區分布上，以高雄市、台南市、台中市與台北市等主要城市飲料店密度最高，顯示人口集中與消費習慣對飲品市場仍具強大支撐力。

行動支付崛起改變消費模式 外送服務成營收新引擎

近年來，受疫情催化與數位轉型影響，飲料業者普遍導入外送平台及數位點餐系統，使消費行為與付款模式產生巨大變革。113年，儲值卡支付方式（如悠遊卡、一卡通）使用率為22.7%，已超過現金支付的21.7%，顯示非現金交易已成為主流。此外，「轉帳、匯款」類付款（涵蓋線上點餐與外送平台）占比達19.1%，較110年增加10.4個百分點，成為成長最快的付款方式。

行動支付（如Apple Pay、Line Pay）也持續成長，顯示消費者習慣已快速轉向更便利的無現金方式，對店家營運模式帶來深遠影響。

差異化經營成關鍵 創新研發與食品安全並重

飲料市場競爭激烈，業者為求突圍，紛紛將重心放在產品創新與品質提升上。根據114年5月飲料業經營調查，有73.4%的業者將「研發新產品」列為首要營運策略，顯示「創新」已成兵家必爭之地。

其次為「加強食品安全控管」，占比高達70.6%，反映業者對於原物料來源與製程透明度的高度重視。第三名則為「降低原物料成本」（占45.9%），在全球通膨與原料價格波動情況下，成本控管成為獲利關鍵。

與110年相較，「研發新品」與「強化食安」比例皆大幅上升逾20個百分點，顯示業者正積極回應市場對健康與創意的雙重需求。

展望2025年 飲料業續航力強，創新成長值得期待

綜合市場動能、消費習慣與支付轉型等因素，台灣飲料產業在114年已展現強勁成長動能。展望2025年，無論是數位化點餐、跨業聯名、無糖或功能性飲品的研發，乃至AI預測銷售與客製化服務導入，都將進一步強化產業競爭力。手搖飲不僅是飲料，更是一門持續演進的生活美學與商業戰場。

台灣人超愛喝！經濟部統計去年飲料店營收突破1300億元，今年前10月再成長7.2%，全年恐續創歷史新高！全台手搖飲店數飆破1.6萬家，佔比過半，其中高雄、台南密度最高。消費習慣也大翻轉，行動支付與外送平台成主流，現金付款落伍了。面對激烈競爭，7成業者強攻「新品研發」與「食安控管」求生存！（資料來源／經濟部）

