滿街都是手搖飲！全台狂開1.6萬家「殺紅眼」 高雄、台南密度冠全台
財經中心／師瑞德報導
在台灣，人手一杯手搖飲已成為生活日常。從街頭巷尾的連鎖飲料品牌，到充滿特色的小眾咖啡館，飲料產業在地深耕多年，形成獨特的消費文化。根據統計，113年全台飲料店營業額已突破新台幣1,300億元，年成長率達3.5%；而114年1至10月的營收成績再度傳捷報，成長7.2%，全年營收預估將續創歷史新高，展現市場極具韌性與活力。
疫後報復性消費效應 飲料業績止跌回升
回顧過去20年，飲料產業表現大致穩健，自94年起多呈現正成長走勢，僅109、110年因COVID-19疫情衝擊短暫回跌。隨著111年疫情趨緩，國人恢復外食、逛街習慣，街邊店鋪與百貨商圈的人潮漸回，飲料店迎來明顯的業績反彈。特別是手搖飲業者積極搶搭網紅、影視聯名熱潮，從包裝設計、口味創新到品牌聯名不斷推陳出新，帶動消費者搶購風潮，也成功吸引年輕族群與社群打卡效應，拉升銷量。
飲品市場旺季分明 暑期與年末造就營收雙高點
從營收結構來看，台灣飲料市場有明顯淡旺季變化。每年7至8月暑假期間，正值氣溫高漲與國內旅遊旺季，冰飲需求大增；再加上各地觀光景點與百貨商圈人潮湧現，帶動飲料銷售明顯成長。而年末12月到隔年1月，聖誕節、跨年連假及農曆年前消費熱潮，亦使飲料需求再次升高，形成全年第二個高峰。
根據業者反映，節慶檔期搭配特製杯款與季節限定口味，已成行之有年的行銷操作模式，營收貢獻不可忽視。
手搖飲創業風潮持續升溫 全台近3萬家飲料店中占比逾半
飲料業向來被視為創業門檻較低的行業，投資金額相對小、回收期短，加上國人對飲品高度接受與熱愛，使得此市場長年為創業者熱門選項。財政部統計資料顯示，截至114年9月底，全台登記飲料店數已達28,788家，其中手搖飲店數達16,113家，占整體比重達56%，為最多的業態類型。
在地區分布上，以高雄市、台南市、台中市與台北市等主要城市飲料店密度最高，顯示人口集中與消費習慣對飲品市場仍具強大支撐力。
行動支付崛起改變消費模式 外送服務成營收新引擎
近年來，受疫情催化與數位轉型影響，飲料業者普遍導入外送平台及數位點餐系統，使消費行為與付款模式產生巨大變革。113年，儲值卡支付方式（如悠遊卡、一卡通）使用率為22.7%，已超過現金支付的21.7%，顯示非現金交易已成為主流。此外，「轉帳、匯款」類付款（涵蓋線上點餐與外送平台）占比達19.1%，較110年增加10.4個百分點，成為成長最快的付款方式。
行動支付（如Apple Pay、Line Pay）也持續成長，顯示消費者習慣已快速轉向更便利的無現金方式，對店家營運模式帶來深遠影響。
差異化經營成關鍵 創新研發與食品安全並重
飲料市場競爭激烈，業者為求突圍，紛紛將重心放在產品創新與品質提升上。根據114年5月飲料業經營調查，有73.4%的業者將「研發新產品」列為首要營運策略，顯示「創新」已成兵家必爭之地。
其次為「加強食品安全控管」，占比高達70.6%，反映業者對於原物料來源與製程透明度的高度重視。第三名則為「降低原物料成本」（占45.9%），在全球通膨與原料價格波動情況下，成本控管成為獲利關鍵。
與110年相較，「研發新品」與「強化食安」比例皆大幅上升逾20個百分點，顯示業者正積極回應市場對健康與創意的雙重需求。
展望2025年 飲料業續航力強，創新成長值得期待
綜合市場動能、消費習慣與支付轉型等因素，台灣飲料產業在114年已展現強勁成長動能。展望2025年，無論是數位化點餐、跨業聯名、無糖或功能性飲品的研發，乃至AI預測銷售與客製化服務導入，都將進一步強化產業競爭力。手搖飲不僅是飲料，更是一門持續演進的生活美學與商業戰場。
更多三立新聞網報導
錢變得不重要？打臉馬斯克 黃仁勳揭AI真正紅利：萬物免費
錢多到花不完！輝達狠砸百億擴大CUDA生態系 股東坐等股利大紅包
AI霸主也怕輸？黃仁勳：33年來「每天醒來都怕倒閉」 真相太催淚！
AI軍團接管醫院！鋼鐵人外骨骼、健康魔戒 5大台廠黑科技一次看
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
美債恐遭血洗！華爾街示警：新任Fed老大竟是「背後兇手」？
美國聯準會（Fed）新主席遴選進入倒數階段，知情人士透露，川普政府首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）出線機率相當高。然而，華爾街分析師警告，若由哈塞特接掌聯準會，美國公債市場恐面臨嚴峻考驗。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 10
快訊／AI賺翻！鴻海前11月狂撈7.2兆 雲端機櫃賣瘋了
鴻海精密工業股份有限公司（2317）今（5）日公布2025年11月營收為新台幣8,443億元，雖較10月略減5.74%，但年增幅達25.53%，創下歷年同期最高紀錄（次高為2020年11月的6,814億元）。累計2025年前11月合併營收則達7兆2,369億元，較去年同期成長16.63%，同樣改寫歷年同期新高紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
重返2億元大關！宏達電11月營收2.98億元、年減逾8%
智慧型手機與虛擬實境廠商宏達電hTC（2498）今（5）日公布最新自結合併營收，11月自結合併營收為2.98億元、年減8.68%，前10月累計自結合併營收為26.09億元、年減2.85%。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 5
塑膠股下殺！南亞慘跌6%炸量145億元 記憶體一片綠唯「這檔」成大摩投資首選…猛噴24萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於俄烏戰爭有望停火以及美國川普政府將全力發展機器人的傳聞，航運股及機器人相關題材齊揚，支撐台股今（4）日大盤小幅...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
營建族群倒一片！中工挫逾2% 分析師續看空
營建類股今（5）日普遍承壓，類股跌幅約落在0.3%至0.5%之間，其中中工（2515）下跌2.5%、國產（2504）跌逾1.7%。啟發投顧分析師白易弘表示，營建股仍籠罩在第七波信用管制陰影下，成交量萎縮、資金動能平淡，整體格局持續偏空震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 3
川普大利好？所羅門、昆盈等8檔機器人概念股衝漲停 專家看法出爐
市場傳出美國川普政府最早將於明年發布與機器人相關的行政命令，激勵美國機器人概念股如 iRobot、特斯拉、Richtech、Serve Robotics 及 Symbotic 等同步大漲。台股也受到帶動，包括所羅門（2359）、昆盈（2365）、羅昇（8347）等8檔個股今（4）早亮紅燈，專家看法也出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
LINE Pay Money上線不到一天！湧逾56萬人開通帳戶
LINE Pay（7722）今（4）日宣布，子公司連加電子支付推出的全新電子支付服務「LINE Pay Money」已於昨（3）日正式上線。官方表示，截至今日14時，已有超過56萬名用戶完成帳戶開通，顯示市場對LINE Pay Money的高度期待。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
吃到輝達SoCAMM2紅利！「這檔記憶體股」爆量漲停 買盤狂湧搶上車
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI與HPC需求急增點火記憶體熱潮，近日市場再傳出三星電子拿下輝達新一代SoCAMM2記憶體規格逾半供應量後，相關受惠族群全面...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
睽違一個月！緯創爆量「發爐」重返150元大關 分析師：中實戶低接出量
AI伺服器代工大廠緯創（3231）今（5）早盤以146元平盤開出後迅速上漲，盤中最高一度飆4.79％至153元，睽違一個月重返150元大關，開盤50分鐘成交量即突破5.1萬張，躍居台股第二大交易量個股。運達投顧分析師陳石輝表示，市場上有許多「中實戶」持續在140至145元附近低接，使得籌碼相對穩定，一旦出量，就容易推動股價快速上攻。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 1
教授不盯盤照賺1／為什麼散戶投資總是輸？ 政大前校長揭2致命錯誤
「能等的人永遠會贏，就怕你不能等。」66歲的政治大學前校長周行一，不盯盤、不選股、不擇時，卻能在漫長的市場循環裡，靠著紀律、只進不出，用時間等待財富。他抱緊2檔市值型ETF，包括追蹤台股大盤的0050、及追蹤美股S&P 500指數的SPY，數十年只進不出、配息滾入複投，平均每年穩拿11％報酬，周行一說這是最簡單、也是最難的投資法，難在投資人往往撐不過震盪，寧願追逐短線、盲從名師，也不願等待，他揭開散戶賠錢的2大真相。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 14
台股力拼回28K！華邦電價量衝第一 ETF 00919成交繼續領先
00919將在12月16日除息，參與除息最後買進日為12月15日，配息發放日為2026年1月13日；以第11次配息公告當日12月1日收盤價21.45元來計算，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，預估年化配息率10.07％，為連續11季維持10％以上；目前股價來到21.84元，漲0.16元，漲...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5
缺貨題材成最大助燃劑？這檔「封測廠」漲半根 被掃貨爆量9萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導記憶體封測大廠華東（8110）今（5）日股價強勢走高，盤中一度挑戰40元大關，最高衝上40.95元。可惜收盤股價回落至39.60元，...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
震撼彈！全球DRAM三哥退出「消費記憶體市場」 背後原因曝光
全球第三大記憶體（DRAM）廠美國美光科技於周三（3日）拋出震撼彈，正式宣布退出消費型記憶體市場，未來營運將全面轉向高性能人工智慧（AI）晶片與資料中心需求。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
AI供應鏈吃香喝辣！台積電、南亞科、華邦電勁揚 「PCB大廠」一度漲停噴8.31%炸167億成交額
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於龍頭股台積電（2330）上漲，以及記憶體族群如華邦電（2344）、南亞科（2408）等齊揚，台股大盤今（5）日收紅漲185.18...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
川投顧點火機器人暴衝 資金狂追八檔飆漲停/華航鳳凰城首航話題夯 搶攻台積電商旅潮/BDI連漲掀散裝熱浪 航海王回來了｜Yahoo財經掃描
最新經濟數據顯示美國服務業PMI續站擴張區間、ADP就業報告卻意外轉弱，強化聯準會12月再降息一碼機率逼近9成的預期，美股四大指數3日全面收高，道瓊工業指數大漲0.86%，那斯達克指數上漲0.17%，標普500指數上漲0.3%，費城半導體指數勁揚1.83%。盤面上，微軟因市場盛傳調整AI軟體銷售配額引發雜音，股價終場仍跌約2.5%，美光宣布全面退出Crucial消費型記憶體業務、專注AI與資料中心需求，股價同步承壓下挫2.23%，不過微晶片科技、安森美等半導體個股則在財測與合作題材帶動下雙雙勁揚逾一成，成為費半指數撐盤要角；在AI伺服器與降息想像加乘下，台積電ADR跟隨半導體族群走強，上漲1.15%。 亞股今日表現分歧，日股大漲2.33%，重新站穩5萬點之上，韓股小跌；而港股小幅走揚，上證指數則是走弱。 台股方面，今（4）日早盤隨美股利多開高，但權值電子走勢疲弱、盤中賣壓一度出籠，加權指數高低震盪逾240點，終場僅小漲2.67點、收27,795.71點，成交值縮小至3,890.79億元；台積電(2330)盤中回探月線，終場小跌5元收1,445元，由鴻海(2317)、聯發科(2454)勉力撐盤。盤面多頭火力則集中在政策與報價題材，散裝航運受海岬型船運價單日飆逾一成、BDI連日上攻激勵，裕民(2606)、新興(2605)、慧洋-KY(2637)、中航(2612)、四維航(5608)盤中紛紛亮燈鎖死；同時市場盛傳川普政府明年將祭出機器人相關行政命令，帶動機器人概念股所羅門(2359)、昆盈(2365)、達明(4585)、羅昇(8347)、穎漢(4562)、和椿(6215)、新漢(8234)、慧友(5484)集體攻上漲停，金融權值如富邦金(2881)、國泰金(2882)穩健走揚，成為指數守穩五日線的另一道支撐。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 8
籌碼／外資回來了！三大法人狂買214億 記憶體這檔又被賣了
台股呈現「開高震盪收紅上漲」的格局，成交量約維持在4400億元左右的水準，顯見市場追價意願仍是相當地謹慎；不過，隨著美聯準會12月降息預期升溫、台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，獲利成長力道持續看俏。美股走強、比特幣飆漲重燃風險偏好，激勵台股（3）日全面反彈，加權指數終場大漲228點收在27,793點，成交量4,397億元。外資買超162億元，投信、自營商分別買超14億與38億，三大法人合計買超214億元，資金明顯回流權值與AI概念股。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
光聖入股IET 強攻矽光子 象徵光通訊布局延伸至關鍵半導體材料
光聖入股IET，劍指矽光子。光通訊股王光聖昨（4）日與磊晶大廠英特磊IET-KY（簡稱IET）共同宣布，雙方將透過換股深...聯合新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
降息前市場觀望！台積電一度跌10元至1440元 專家：每次回檔都是上車點
有「小非農」之稱的美國 ADP 就業數據意外暴冷！美股全面走強，台積電 ADR 也同步上揚。不過台積電台北現股（2330）今日開低，盤中一度下跌10元至1440元。專家指出，主要因降息前，投資人普遍保持觀望，若下周美國如期降息，科技股有望繼續漲，目前回檔都是逢低布局的良機。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 8
記憶體瘋漲 十天翻一倍 PC品牌商 賣一台虧一台
韓媒報導，記憶體報價10月來瘋狂上漲，導致PC品牌商成本大增，甚至陷入「賣一台虧一台」窘境。記憶體大缺貨，價格飆漲，重傷...聯合新聞網 ・ 11 小時前 ・ 11