滿足不對稱戰力需求 軍備局將擴增RDX產線達國防自主

室內裝修公司「福麥」標得國軍RDX炸藥採購案引發關注。由於軍備局目前就有RDX生產線，外界質疑是否產能出現問題。對此國防部今(15)日在立法院回應，軍備局205廠產線目前正常，但因未來不對稱戰力需求大增，因此才首次向外採購。後續將會擴增產線，以達國防自主目標。

立法院外交及國防委員會，15日邀請國防部針對「國軍各類型火藥原物料購案」進行專報並備詢。由於近期國軍的「RDX海掃更」火藥採購案由「福麥國際室內裝修公司」得標，引發國內熱議。對此國防部回應，重點在於廠商能否如期履約，而非公司名稱或資本額。

民進黨立委陳俊宇、羅美玲指出，軍備局目前已有RDX炸藥的生產線，詢問為何又要再對外招標採購？國防部說明，我國RDX生產線自1974年由瑞士技轉建置，目前均妥善運用。但因未來不對稱作戰需求龐大，現有產能已無法滿足，因此首次採自製、外購方式並行。軍備局局長林文祥說：『(原音)我們的量能現在沒辦法透露，可是明後年不對稱作戰的裝備需求更大，所以我才要去外購。我們後續會編列相關的預算來擴線，擴線完成之後就是自己來提煉，達到國防自主與滿足爾後所有武器裝備生產的需求。』

國民黨立委馬文君則質疑，福麥今年3月也得標中科院「HMX」炸藥的採購案，但過往其實是由具備軍工背景與經驗的貿易商承攬，這次卻是剛變更營業項目的福麥公司得標。對此國防部則回應，由於過往銷售的國家不願販售，因此才有新的廠商去尋求其他商源。國防部長顧立雄說：『(原音)就是原來要賣的國家不賣了，現在他要重新去取得美國(商源)。所以這就是我們取得來源不易，當一個國家不賣的時候，我們只好找另一個國家。』

民眾黨立委林憶君則詢問，福麥公司不但缺乏經驗、財力不足，也沒有危險物品的存儲倉庫，如何確保採購案的安全執行？國防部則回應，相關炸藥運抵台灣後，將由軍備局專業人員接續處理；另外運輸過程中，風險雖由原廠或廠商承擔，但囤儲作業會由軍備局205廠負責，貿易商不會直接接觸RDX本身，重點是要能如期履約。(編輯：陳士廉/許嘉芫)