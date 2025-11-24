滿足地方長照需求 衛福部豐原醫院附設后里綜合長照機構啟用

卓榮泰院長表示，后里綜合長照機構日間照顧30床已經有29人登記，下一期要如何擴建？要放在思考裡面。（圖：豐原醫院提供）

因應高齡化社會趨勢，衛福部豐原醫院在台中市后里區新建「綜合式長照機構」今（24）日啟用。這座由中央政府斥資4.7億元、歷時2年興建完成的長期照護設施，是全台首座由衛福部所屬醫院全新打造的長照機構。行政院長卓榮泰致詞表示，政府推動長照3.0以「在地老化」與「人本照顧」為核心，后里綜合長照機構啟用，日間照顧30床已經有29人登記，這不是人多而是床少，下一期要如何擴建？要放在思考裡面，長照3.0床位涵蓋率要達到百分之百。

卓榮泰院長說，政府現在推長照3.0，明年就要上路，現在住到機構裡面，一年的補助是12萬，明年中央政府總預算通過，補助會增加到18萬。

后里綜合長照機構設有200床住宿型長照床位與30床日間照顧床位，提升后里及周邊地區的照護能量。根據統計，台中市65歲以上人口比例已達17%，長照需求持續上升。后里綜合長照機構每年預估可提供超過7萬人次住宿照顧及9,000人次日間照顧，直接受惠超過200戶家庭，同時提供短期喘息及失智專區服務。透過多元整合的照護模式，將有效減輕家庭照顧者負擔，落實長照3.0「健康老化、在地老化、安寧善終」的政策願景。

衛生福利部次長呂建德表示，除啟用長照機構外，衛福部同步規劃在鄰近地段設立「豐原醫院后里分院」，提供門診、復健及健康促進服務，未來將與長照機構形成「醫照整合」的雙核心照護網絡。此一規劃可確保長者自急性醫療、復健到長期照護服務無縫銜接，強化偏鄉地區醫療能量，落實「從住院到在地安老」的一站式照護目標。（張文祿報導）