滿足基層醫療需求 軍醫下部隊「2+1」年支援主戰部隊

國軍基層部隊醫官大缺，官兵沒醫官照看，尤其遍遠主戰部隊。國防部軍醫局表示，國防醫學院已要求新任醫官一律先下部隊2年，而完成專科醫師訓練的醫官，要再派回部隊補服隊勤1年，以「2+1」年部隊任期的方式，滿足主力、主戰部隊、特種部隊、特殊及偏遠駐地單位、艦艇、新訓旅及訓練中心等醫官需求。

國防部軍醫局向立法院外交及國防委員會報告表示，為補足國軍偏遠營區醫療資源，軍醫局藉由廣訓國軍官兵具備緊急救護證照（EMT)，以外離島、高山偏遠營區及艦艇，每個營區、艦艇，至少需具1名中級救護員(EMT2)、每班至少1員初級救護員(EMT-1)為目標。

軍醫局統計，截至今（114）年1月底，全軍具EMT證照官兵計1萬9831員，其中具證照（EMT-P）277員、EMT-2為1293員、EMT-1則有1萬8261員。今年起將持續規劃相關訓練班次。

軍醫局表示，國防醫學院醫學系軍費生是基層部隊醫科軍官唯一來源，為降低部隊單位醫科軍官短缺的衝擊，軍醫局自2014年起就調增招生員額，從70員調增為90員，並於2024年度起調增為130員，以因應部隊醫療醫官需求。

軍醫局表示，現已結合已完成專科醫師訓練醫官，要求「補服隊勤」1年，適度檢討各基層單位軍醫編設與配置。軍醫總計須下部隊「2+1」年，優先滿足主力、主戰部隊、特種部隊、特殊及偏遠駐地單位、艦艇、新訓旅及訓練中心等單位，現基層醫官人力達150人以上，可滿足基層醫療需求。

