滿足多元AI穿戴！HTC限量推出VIVE Eagle全效鏡片款

記者李鴻典／台北報導

HTC宏達電今（3）日宣布，隨著 AI 穿戴應用逐步走向日常化，持續深化產品組合，限量推出以極致清晰的室內透光視野、極速變色技術與蔡司光學防護為核心的「VIVE Eagle全效變色鏡片款」，回應消費者在全天候配戴與多元生活情境中的實際需求。

「VIVE Eagle全效變色鏡片款（抗UV）」建議售價為新台幣19,888 元。（圖／HTC提供）

HTC 說明，VIVE Eagle 全效鏡片款採用蔡司（ZEISS）光致變色鏡片，在室內環境下展現高透明度表現，透光率高達 89.3%，提供接近一般透明鏡片的清晰視野，有效改善傳統變色鏡片在室內環境中容易偏暗、影響視覺清晰度的使用痛點。無論於辦公室工作、夜間活動或長時間室內使用情境，使用者皆可實現全天候配戴（All-Day Wear），無需頻繁摘戴鏡片，讓 VIVE Eagle AI 智慧眼鏡更自然地融入日常生活。

全效鏡片款搭載蔡司智慧光致變色技術（ZEISS AdaptiveSun），當鏡片接觸紫外線後，僅需 24 秒即可快速轉換為深色鏡片狀態。變色後鏡片透光率可降至 14.9%，提供與高階太陽眼鏡同等級的遮光效果，並具備全面紫外線防護（Full UV Protection），可有效阻隔有害紫外線。

VIVE Eagle全新推出「全效變色鏡片款」。（圖／HTC提供）

鏡片承襲蔡司德國精密光學工藝，確保從視野中心至邊緣皆維持清晰、穩定且低失真的成像品質。HTC表示，透過高規格光學設計，使用者即使在不同光線條件下，也能享有一致且舒適的視覺體驗，進一步提升智慧眼鏡於日常配戴中的實用性與可靠度。無論通勤移動、旅遊行程或各類戶外活動，皆能提供穩定且安心的視覺防護。

使用者皆可實現全天候配戴（All-Day Wear），無需頻繁摘戴鏡片，讓VIVE Eagle AI智慧眼鏡更自然地融入日常生活。（圖／HTC提供）

「VIVE Eagle 全效變色鏡片款（抗UV）」建議售價為新台幣19,888 元，限量推出。自 2 月 5 日 起於VIVE.com 官方網站自2 月 5 日正式開賣 ; 嘉晏光學旗下通路，包括 2020EYEhaus、小林眼鏡及多家合作經銷夥伴，將自 2 月 5 日起陸續販售。

此外，「VIVE Eagle太陽鏡片款」及「VIVE Eagle抗藍光透明鏡片款」於2 月 3 日起同步上線至VIVE.com 官方網站販售，提供消費者多元鏡片選擇。

迎接農曆新年，HTC 同步推出期間限定促銷活動。自 2 月 1 日至 2 月 28 日，凡於指定通路購買 VIVE Eagle，完成登錄後即可獲得「磁吸式充電線（VIVE Eagle 適用）」乙條（市價新台幣 790 元），作為新年回饋贈禮。

本次新年促銷活動適用通路涵蓋線上與實體多元銷售據點，包括 VIVE 網路商店、台灣大哥大網路商店，以及台灣大哥大全台myfone 直營及加盟門市，服務範圍將涵蓋主要都會區、重點城市商圈及鄉鎮區域；同時亦適用於 HTC 指定通路夥伴，包括精品眼鏡通路 2020EYEhaus 及多家專業經銷夥伴門市，包括得恩堂眼鏡（中山北路店、敦南店、左營店及五福二店）、保視力眼鏡（忠孝店）、皇家眼鏡（八德店及新竹文化店）、師傅眼鏡、寶翔眼鏡、新時代眼鏡（風格店）、聯合眼鏡（Sogo旗艦店）、中信眼鏡（鹿港店）、第一眼鏡、光亮眼鏡及小林眼鏡等眼鏡經銷通路品牌門市，以及龍泰視覺輔具。

即日起購買VIVE Eagle AI眼鏡，憑發票收據至官網登錄即可獲得精美好禮。（圖／HTC提供）

