滿足川普 澤連斯基24日將宣佈舉行烏克蘭總統大選

[Newtalk新聞] 烏克蘭抗俄戰爭將於本月24日屆滿4年。《金融時報》（The Financial Times）稍早報導，澤連斯基將於這個日子宣佈舉行總統大選以及和平協議全民公投。

報導指出，美國川普政府向烏克蘭領導人施壓，要求在5月15日前舉行這兩項投票，否則將面臨失去安全保障的風險。

據烏克蘭和西方官員以及其他知情人士透露，白宮向基輔施加巨大壓力，要求在春季結束烏克蘭與俄羅斯之間的和平談判之際。

烏克蘭總統澤連斯基的計畫，與美國上週五向記者闡述的施壓相符，即在6月前簽署所有文件，以結束二戰以來歐洲最大的衝突。

烏克蘭總統告訴記者，並指出白宮希望將注意力轉移到11月的美國中期選舉上「他們說他們想在6月前完成所有工作……以便結束戰爭。 他們想要一個明確的時間表。」

報導指出，舉行選舉對澤連斯基總統來說將標誌著政治立場的重大轉變，他曾多次聲稱，在國家仍處於戒嚴狀態、數百萬烏克蘭人流離失所、約 20% 的國土被俄羅斯佔領的情況下，舉行選舉是不可能的。

一位熟悉此事的西方官員表示：「烏克蘭人固執地認為，這一切都必須與澤連斯基的連任捆綁在一起。」

澤連斯基辦公室未回應置評請求。美國駐基輔大使館拒絕置評。

烏克蘭和西方官員強調，時間表和美國的最後通牒都不太可能奏效，因為它們取決於多種因素，包括能否與俄羅斯總統普丁達成和平協議。

但該計畫凸顯了澤連斯基希望最大限度地提高其連任前景，同時向美國總統川普保證，如果能夠達成和平協議，基輔不會故意拖延。

