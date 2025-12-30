滿足市民停車需求 竹市西大路立體停車場啟用

竹市西大路立體停車場啟用。





竹市「西大路立體停車場工程」30日正式啟用，該工程啟用後可提供284席汽車及261席機車停車位，有效紓解周邊停車不足問題，並透過退縮設計與人行廊帶規劃，打造結合停車、觀光與休憩機能的友善公共空間，全面提升市民生活品質。

市長高虹安表示，為提升竹蓮市場、食品路、西大路及南大路周邊生活圈的停車供給，市府積極推動西大路立體停車場工程，將原僅約100席車位的平面停車場，重新規劃為立體停車設施，啟用後汽、機車停車空間大幅提升，有效改善長期停車不足問題。高市長指出，此案因原承攬廠商施工進度嚴重落後，市府於111年12月15日依契約規定終止契約，她上任後即責成交通處積極重啟招標，確保工程順利推動，最終如期完工啟用，回應市民期待。

交通處長倪茂榮表示，施工期間市府全力協助廠商克服各項工程挑戰。工程雖因終止契約停工約10個月，且續建工程與訴訟同步進行，市府仍與續建廠商密切掌握進度與品質，確保工程如期如質完成。透過立體停車場建設，將周邊停車需求有效導入場內，釋放道路與人行空間，營造更安全、友善的步行環境；另停車場預計於啟用滿一個月後，將進一步開放民眾申請月租服務，以滿足在地長期停車需求。

