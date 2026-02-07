滿足買家虛榮心？iPhone 17讓蘋果在中國單季銷售創新高，「此配色」變身金雞母

受到社群擴散影響，讓中國消費者掀起一波搶購iPhone 17熱潮，而且專門針對蘋果最新推出的「亮橘色」高階機款，只因為這種首次亮相的色系，被當地網友暱稱為「愛馬仕橘」，進而登上話題焦點頭條，讓這家美商科技大廠得以重新奪回該品牌在中國市場的地位與銷售數字。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）近日表示，iPhone在中國第四季銷售，創下歷史新高，單季營收年增來到38%、260億美元（約新台幣8213.4億元），約占公司總營收近五分之一，成為近幾年罕見亮眼表現。

《金融時報》引述市場分析指出，這波熱潮受到iPhone 17外觀設計大幅更新所賜，讓新款手機能被他人第一眼就辨識出，是目前「最新、最高階」3C產品，進一步鞏固蘋果、在中國作為身分象徵與高端消費品的地位。

其中在中國市場最受矚目的，是蘋果官方稱為「宇宙橘」（Cosmic Orange）的新配色。在當地社群平台，由於其顏色神似法國奢侈精品愛馬仕（Hermès）的經典底色，迅速成為抖音、小紅書等平台掀起開箱話題，大量網紅與消費者紛紛拍片專門討論這個新配色。

2025年9月9日，蘋果執行長庫克拿著最新的iPhone 17 Pro和iPhone Air。（美聯社）

分析師直言，雖然這個配色看似簡單，「但iPhone 17這種一眼就能看出的設計變化，加上大膽的橘色選擇，成功讓原本還在猶豫要不要換機的消費者，選擇打開荷包購買。」

這波熱銷，更順勢逆轉蘋果在中國市場，長達三年的低迷期。過去幾年，蘋果在面臨華為、Vivo、小米等本土品牌激烈競爭，加上中美關係緊張、政府部門限用 iPhone，以及自家AI功能遲遲未獲批准上線衝擊，始終被市場看衰前景。

2025年4月8日，中國北京一家蘋果直營店。（美聯社）

外媒報導也訪問到中國本地網紅，對方表示，自己第一眼就被橘色所吸引，還強調「誰不會喜歡愛馬仕橘？」另一名網紅更直言，之所以選橘色款手機，不就是因為、外人一看就知道，「這是最新一代的iPhone 17！」

除了這種炫耀心理因素，這波銷售量大漲背後，似乎與「換機潮」週期有關，因為iPhone 17同時在相機、晶片、螢幕與電池續航力等多方面升級，進而讓期待有更好效能與品質的消費者，願意在此時進場換購，這和2021年中國市場上一次爆發成長時間點相呼應。

而且，中國政府不久前推出的手機補貼政策，也成一大助攻推手，售價低於6000 人民幣（約新台幣2.73萬元）的機型，民眾最高可獲500人民幣（約新台幣2276元）補貼，因此讓iPhone 17基本款更具吸引力。

