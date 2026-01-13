滿足離岸風電2035年前2兆元資金需求 將引導保險業投入、提升融資保證量能

為滿足離岸風電2035年前約有2兆元資金需求，國發會12日表示，將研議增加保證專款規模及提高保證倍數，擴大保證額度達1560億元，以提升整體融資保證量能；同時，亦將研議認定離岸風電計畫屬廣義民間參與公共建設項目，透過多元金融工具與制度支持，穩健推動我國離岸風電及淨零轉型目標的達成。

離岸風電。(圖/經濟部)

行政院副院長鄭麗君邀集經濟部、內政部、農業部、交通部、環境部、國發會、國科會、金管會與財政部等相關部會，召開「氣候變遷與淨零轉型專案小組」研商會議。經濟部在會議中說明離岸風電自示範獎勵、潛力場址及區塊開發三階段推動至2025年底，已有八個離岸風場完工併網，累積474座風力機安裝（裝置容量4.4 GW），將持續推動離岸風電區塊開發。

國發會報告說明已將離岸風電納入「兆元投資國家發展方案」之優先推動項目，以加速相關投資布局。為推動離岸風電案場順利開發，協助業者取得融資為關鍵環節，行政院已於113年10月將國家融資保證機制之保證成數，由原最高6成提高至最高8成，以提升金融機構授信意願並強化資金動能。114年離岸風電相關融資保證案件共計3案，保證金額達370.6億元，顯示政策已逐步發揮實質效益；並將祭出上述融資保證精進機制。

金管會報告指出，為鼓勵保險業資金投入離岸風電產業，已採取多項法規調整與配套措施。包括已將保險業透過私募股權基金及創業投資事業間接投資公共建設之風險係數，由原10.18%調降至1.28%；另就策略性產業投資，風險係數亦由33.75%調降為17.25%，以降低資金投入門檻，提升保險業投資誘因。

此外，金管會亦已在去年（2025）底，修正相關法令，將保險業資金辦理國內專案運用於公共及社會福利事業之投資總額上限，由原保險業資金10%提高至15%，預期可增加兆元資金配置彈性，進一步擴大保險資金投入公共建設及離岸風電等關鍵產業之空間。未來金管會將持續精進相關制度，保險業放款依法應為擔保放款，金管會將研議擴大經主管機關認可信用保證機構之適用範圍，並推動離岸風電相關金融商品於證券市場發行，增加保險業資金參與離岸風電之多元管道，同時持續檢討並優化風險係數，強化誘因設計，以鼓勵更多保險業資金投入離岸風電產業，支持我國能源轉型目標。

鄭麗君於會中指示，請相關部會持續強化離岸風電綠色金融支持，進一步打造更完善且具吸引力的風電投資環境，以穩定擴大國內綠電供應量能，回應產業及社會對綠電之實際需求。同時，請國發會及金管會積極參與由經濟部主責之離岸風電業者定期座談，透過與業者直接溝通，強化政府投融資協助措施之宣導與說明，確保政策工具有效傳達並落實執行，以充分發揮相關政策之整體效益。

行政院副院長鄭麗君。(資料照/行政院)

國科會在會中簡報「公民社會淨零沙盒實驗」之執行經驗與成果，透過「串資源、導技術、建制度」的系統性輔導，成功協助民間團體跨越技術門檻與制度限制。截至目前，已累計培育63支計畫、44個民間團體，以NGO與新創團隊為主力，試驗場域遍及全台八成縣市。主題涵蓋零碳生活、資源循環與社區綠能，申請主題以「循環經濟」最為踴躍。透過導入工研院等專業技術能量，成功建立科學化數據與減碳實證能力，將公民行動從理念倡議轉化為「可量化、可驗證、可擴散」的實踐模式。

鄭麗君聽取國科會簡報後指示，國科會臺灣淨零科技方案推動小組淨零沙盒實驗計畫推動成效顯著，社區驅動為我國淨零轉型重要的創新機制，請環境部、國科會、國發會及有關部會籌組跨部會淨零轉型社區驅動統籌平台，結合國科會「公民社會淨零沙盒實驗」計畫形成之社區網絡，透過長期導入部會預算支持與資源整合，擴大淨零轉型的社會參與，發展臺灣特有的淨零轉型發展新模式。

