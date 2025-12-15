滿身都是泥水！男趴鐵路地下化工地水窪斷氣…沒人認識他 驚悚現場曝光

記者羅欣怡／桃園報導

身分不明男子趴倒在鐵路地下化工地明顯死亡。（圖／翻攝畫面）

桃園市桃園區建國路的鐵路地下化工程工地，今（15日）上午工人巡視工地時，發現一名男子趴臥在爛泥堆中，臉部向下朝向水窪，但已經明顯死亡，由於男子身上並無任何證件，身分還有待確認，附近上班的民眾直擊現場，畫面曝光。

畫面中，桃園警方獲報後立即封鎖現場，並開始現場採證，目擊民眾從高點拍下整個過程，男子已經被搬移到一旁的平地上，但身上已沾滿泥濘，明顯死亡，未送醫。

工人巡場時發現男屍。（圖／翻攝畫面）

據了解，泰籍移工今早11點與怪手司機在工地進行防塵黑網覆蓋作業時，發現男子趴在泥漿中，工地前兩日因假日並沒有施工，經清查，男子也非工程人員，由於該工地屬半開放式，任何人都可以進出，還不清楚男子採用何種方式進入工地，但男子穿戴整齊，身上並無外傷，死因以及身份還有待釐清。

桃園分局表示，警方獲報後立即前往，發現男子趴於水坑中已死亡，除封鎖現場外，也通報偵查隊鑑識人員到場採證，其身分及死因仍調查釐清中，已報請桃園地檢署檢察官指揮相驗。

