滿車都武器！警攔違規車一看 刀、槍、棒、鋸全都有

離譜！滿車都武器！高雄警方巡邏發現，一輛休旅車停紅燈越線，上前攔查發現車內放滿了刀槍各式武器，立刻呼叫警力支援包圍，警方在車內起出一把空氣槍和鎮暴槍，還有鋸刀菜刀以及掃刀，乘客和駕駛共4人，都是中年歲數，帶這些刀械外出要去火拚嗎，他們說只是要去唱歌。

現場員警：「你手也舉起來，不要動喔，不要動，舉起來。」

警方攔下自小客，車門一開，裡面都是刀械，趕緊呼叫支援。

現場員警：「你請支援來，那個文自、重立路，請支援來文自、重立，看到有疑似槍械的東西，請支援來文自、重立。」

支援趕來，大批警力將自小客團團包圍，乘客駕駛共4人，員警搜索車內起出鎮暴槍一支還有一把空氣槍，槍械還不只這些高壓氣瓶6罐，兩組球棒，竟然還有菜刀，鋸刀，以及一把將近一公尺長的掃刀，車內都是武器刀械 ，駕駛是46歲陳姓男子，他有妨害自由前科，同行三名友人都50幾歲其中一人跛腳，帶這些刀械外出，是要去火拚嗎，他們跟警方說是要去唱歌。

左營分局文自所副所長張斌智：「經查相關槍械刀械，均為駕駛陳姓男子所有，警方依現行犯逮捕，其中空氣槍鎮暴槍，陳送鑑識中心鑑驗，掃刀依違反槍砲彈藥刀械管制條例沒收，其餘器械依社會秩序維護法沒入。」

當時還有民眾目擊，大批警力圍著一輛車，好奇是不是查獲毒品呢，左營分局警方，14號晚間巡邏發現自小客紅燈超越停止線，上前攔查，發現車內攜帶大批槍械，陳姓駕駛說這些「傢伙」都是他自己的，被警方依刀械管制條例送辦，3名朋友被列為關係人都是中年歲數，說是出門唱歌，需要帶那麼多槍械嗎，恐怕講的都不是實話。

