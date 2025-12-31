滿車雜物「尺寸過大」無法搭捷運男怒槓站務員

一名男子因為攜帶行李超過北捷規定，與站務人員爆發口角。（圖／東森新聞）





昨（30）日晚上，一名男子用推車載了畫框、畫架等雜物，要去搭捷運，他先放在閘門口，再去搬其他東西，結果回來發現物品都被站務人員收走，他去領回時，又被告知行李尺寸太大，不能搭捷運，當場爆發口角。其實北捷都有針對旅客，攜帶隨身物品及行李做出限制，民眾跨年搭捷運，如果有攜帶特殊行李，要特別注意。

北捷中山國小站詢問處旁，男子和站務人員發生糾紛，員警獲報到場。

男子vs警方：「（來幫我簽一下名），我的目的就是拿東西出來，（了解了）。」

原來是因為他的行李有一整個推車這麼多，除了有行李箱、雜物，甚至還有畫框、畫架。30號晚上8點多，他先把這些東西，放在捷運站閘門旁，接著又去搬其他東西，站務人員暫時替他保管，而男子在領回物品時被告知行李尺寸過大不能搭捷運，因此爆發口角，

根據台北捷運公司規定，如果攜帶氣球，數量不能超過五個，氣球主體任一個最長邊不能超過50公分，而如果是拿的是長型物體，以長度為標準，不能超過165公分，其他像是行李跟隨身物品，長寬高加起來不能超過220公分。

當時男子把畫框放在推車上，加起來就高達305公分，就算把畫框拿下來，推車跟上面的雜物，加起來也超過220公分，不符合規定，最後經過到場員警勸導，他總算願意搭電梯離開，改去搭計程車。

北捷廣播：「二月台列車往南勢角。」

特殊行李像是自行車，大型寵物車，低音提琴等，除了需要符合規格大小，和從開放的站點進站外，一般來說，假日全天開放攜帶，平日則是上午10點到下午四點，以及晚上10點之後可以進站，不過因應跨年人潮，31日下午四點之後，到1號上午6點前，不開放進站，民眾跨年搭捷運，也得注意規定，以免造成其他人的困擾。

