「滿車飲料」全燒毀！ 國1貨車竄火 駕駛急逃生

晚間七點半在國道一號南下106.9公里處，新竹寶山路段發生火燒車意外。（圖／東森新聞）





晚間七點半在國道一號南下106.9公里處，新竹寶山路段發生火燒車意外，有輛車滿車載滿飲料，結果全部陷入火海，火勢非常猛烈，幸好駕駛早就逃出車外，但這起事故也造成車輛回堵2公里。

民眾開在國道驚見在內線道的貨車陷入火海，火勢燒得相當猛烈，車輛旁，地面上有許多散落的飲料罐。

火燒車意外發生在國道一號南下106.9公里處新竹寶山路段，消防局在七點半接獲通報，不過到場時，小貨車已全面燃燒，裡面載的是罐裝飲料，不明原因起火，駕駛在第一時間逃出車外，平安無事，不過火燒車意外造成車輛回堵至少2公里，貨車起火後，火勢延燒將近20分鐘，幸好沒有造成人員傷亡，不過貨車內的飲料全都被燒得焦黑報銷，至於事故起火原因及財物損失，也等待相關單位調查釐清。

