滿載非法移工遇警攔查！多人棄車逃逸 車輛撞上後方車流

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕龜山警分局員警昨(7)日在龜山區振興路與華亞三路口攔查1輛可疑黑色轎車，車內多名男子突然下車四竄，車輛向後滑行撞擊行經車輛，車內人疑似非法外籍移工，警方表示，通知車主到案說明中，並查明駕駛人及乘客身分。

警方當時攔查該黑色轎車並要求靠邊，豈料，車輛在靠邊後，車內多人突然開門逃竄，車輛還不斷往後滑行，路過機車騎士紛紛閃避，但有車主閃避不及被撞上。

車內人疑似非法外籍移工，警方表示，目前通知車主到案說明，並查明駕駛人及乘客身分，釐清案情。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

送32元電鍋助拾荒婦挨告貪污！清潔隊員判3月緩刑 檢方不上訴

女騎士撿狗罐頭被撞趴 肇逃駕駛到案

賣簡體字作業袋遭炎上！小北百貨發聲回應 網讚：了不起負責！

太子集團創辦人陳志在柬埔寨落網 遣送至中國

