滿一週！北捷殺人案最新傷況曝：1出院、4住院 衛福部急推免費心理諮商

記者許雅惠／台北報導

北捷於12月19日發生隨機砍人事件，造成重大死傷（圖／翻攝自Threads）

北捷於12月19日發生隨機砍人事件，造成重大死傷，引發社會高度關注。衛福部隨後啟動心理健康支援機制，宣布提供全民一年3次免費心理諮商，方案將實施至明年底，盼協助民眾走出事件陰影。

衛福部統計，截至今（26）日上午6時50分，該起事件共計15人送醫，分別收治於雙北11家醫院，包括台大、台北馬偕、台北國泰及新光醫院各2人，三總、三總松山院區、北市聯醫和平婦幼院區、中興院區、土城醫院、亞東醫院與輔大醫院各1人。其中4人不幸死亡，其餘11人受傷，目前已有1人出院，仍有4人留院治療，皆在一般病房，病況穩定。

衛福部心健司指出，突發且具高度暴力性的公共事件，容易引發民眾緊張、焦慮、恐慌，甚至反覆回想事件畫面等壓力反應，這些都屬於常見的心理反應。為此，政府提供「心理健康支持方案」，只要民眾主觀感受因隨機殺人事件受到影響，即可申請免費心理諮商服務，每人一年最多3次，認定標準將從寬處理。

