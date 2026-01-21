滿18歲就堅持買儲蓄險 她曝原因：10年後感謝自己不後悔

不少人透過股票或房地產投資，增加被動收入，一名女子表示，18歲時買了人生第一張儲蓄險保單，當初投保並非為追求高報酬，而是希望透過保單機制強迫自己存錢，如今保單已繳滿期，她回顧過去10年的理財歷程，直呼「感謝18歲的自己當初做的決定」，過來人也分析，儲蓄險的好處在於穩定、安全，能幫助養成存錢習慣，甚至有人靠此累積人生第一桶金。

原PO近日於Dcard發文指出，剛滿18歲時，只是單純想把錢「綁住」，透過親戚協助規劃保單、簽合約，當時男友曾反對，認為手上沒有多餘資金，不如投資股市可能報酬更高，但她認為自己是戀愛腦，如果男友缺錢，很可能會拿錢給對方，因此希望透過保單將錢鎖住。

廣告 廣告

原PO說，保單設定每月自動扣款，有時還會占用信用卡額度，無形中降低消費慾望，對於有花錢衝動、缺乏自制力的人來說，儲蓄險是一種有效的「強制儲蓄」工具，也是當時最適合自己的方式，「我感謝18歲的自己當初做的決定」。

貼文曝光後引發討論，不少人表示，年輕、理財知識有限的情況下，儲蓄險是既穩定又有收益的理財工具，能有效養成存錢習慣，避免衝動花費，更有人靠儲蓄險累積人生第一桶金。

網友紛紛留言，「儲蓄險的好處，真的就是綁住錢，我也是因儲蓄險，所以當初投資詐騙沒被騙那麼多」、「在年輕沒有理財知識，也不知道怎麼存錢的時候，儲蓄險真的是一個很好的工具」、「我也滿感謝當時自己有買儲蓄險，一方面當時ETF沒這麼多人討論，儲蓄險是相對穩定，也有收益的」、「我的第一桶金是靠儲蓄險存到的」。

更多中時新聞網報導

胡瓜開酸民視「盡量用錢汙辱我」

郭書瑤遛娃被疑偷生 喊話想脫單

RAIN性感半裸 燃爆小巨蛋