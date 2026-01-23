滿18歲就開大絕！Lily西裝高跟鞋氣場全開 一張照被封「大Ｓ複製貼上」

記者林宜君／台北報導

網友驚呼Lily（左）的五官神韻「超像大Ｓ（右）」。（圖／翻攝自Lily、大S徐熙媛官方帳號IG）

星二代成長總被放大檢視，而小Ｓ的二女兒Lily許韶恩，正用自己的方式走出關注焦點。Lily在深夜釋出一組全新時尚照片，從穿搭到氣場全面升級，瞬間引爆社群討論。小Ｓ徐熙娣的二女兒Lily許韶恩，於近日深夜在社群平台公開最新一組時尚美照，短時間內吸引近萬人按讚關注。照片曝光後，不少網友直呼她氣質轉變明顯，從過往的清新少女形象，正式跨入成熟風格。

Lily許韶恩，於近日深夜在社群平台公開最新一組時尚美照，短時間內吸引近萬人按讚關注。（圖／翻攝自Lily IG）

Lily於2025年11月滿18歲，隨著拍攝經驗逐漸累積，她在鏡頭前展現出更穩定的自信與掌控力。此次造型以西裝外套搭配尖頭細高跟鞋登場，整體線條俐落俐落，舉手投足間散發強烈時尚氣場，也被網友形容為「真的登大人了」。整體風格瞬間轉為成熟大人感。與她過去甜美、青春的形象形成強烈對比，卻毫不突兀，反而更顯從容。

Lily逐步走出自己的節奏，不再只是星二代標籤，而是用一次次亮相，展現屬於她的成熟轉變，也讓外界對她未來發展充滿期待。（圖／翻攝自Lily IG）

其中一張照片更引發高度討論，不少網友驚呼Lily的五官神韻「超像大Ｓ」、「根本大Ｓ複製貼上」，無論是眼神、臉部輪廓，甚至凝視鏡頭時流露的冷靜氣場，都讓人聯想到姨媽的經典時尚形象。留言區湧入「有Ｓ家的氣勢」、「越看越像」、「氣場好強」、「整個長開了」等讚美。從妝容、穿搭到肢體表現，Lily逐步走出自己的節奏，不再只是星二代標籤，而是用一次次亮相，展現屬於她的成熟轉變，也讓外界對她未來發展充滿期待。

