漁光島文化祭 邀約共遊藝海

漁光島Ｏｃｅａｎ文化祭將於二十七、二十八日舉辦，有市集、展演、淨灘和環保藝術展。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

漁光島Ocean文化祭將於二十七、二十八日於漁光島登場，十七日於議會召開記者會，今年主題為「文化傳承與環境永續的藝海之旅」，推出精彩活動和市集，邀請民眾一起進入台南人的後花園漁光島，欣賞海景風光與文化藝術之美。

活動由台南市海洋環境保護觀光協會主辦，議員陳怡珍、周麗津、林冠維和曾之婕助理都到場表達支持。協會理事長施哲弘表示，協會以環保、生態、觀光、教育為主，成員許多都是熱心參與校務的家長們所組成，活動希望透過海洋藝文扎根，深化社會對海洋文化的認識與參與，透過多樣化的藝文活動，培養在地藝術人才，鼓勵藝術工作者參與海洋主題創作，傳承與創新海洋文化。

陳怡珍和協會執行長蔡旺詮指出，舉辦文化季，希望提升海洋文化社會影響力，將相關藝文創作更普及化，增強可見度和影響力。活動多元，除大橋國小及慈幼工商旗儀隊帶來精彩表演、舞者展演及多位歌手演出，現場還有超過五十家攤位，共襄盛舉推出公益園遊會，另有化腐朽為神奇的環保藝術展及舉辦大型淨灘活動，讓民眾了解廢棄物對環境影響，省思並懂得保護珍貴的自然資源與保育海洋的永續概念。