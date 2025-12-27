漁光島海洋文化音樂季 歡唱登場 結合環保、文創與音樂盛宴

記者許旗成/台南報導

社團法人臺南市海洋環境保護觀光協會將於今（27）明兩天，在美麗的漁光島盛大舉辦「漁光島海洋文化音樂季」，活動內容豐富多元，旨在推廣海洋環保意識，並結合音樂、文創及藝術，為市民及遊客帶來一場難忘的文化饗宴。

理事長施哲弘說明活動

本次音樂季將有多項精彩活動。首先登場的是學生音樂大賽，鼓勵大專及高中職學生樂團組隊報名參賽，優勝者將可獲得獎學金，並由教育局頒發獎狀，展現年輕學子的音樂才華。此外，另邀請知名音樂團隊、臺南市星月音樂藝文協會獻唱，現場也設置文創市集，集結各式特色商品，讓參與民眾在享受音樂的同時，也能發掘獨特的文創好物。

贈感謝狀給星月音樂藝文協會

施哲弘理事長表示配合海洋環保主題，活動中規劃有海洋環保藝術展，透過藝術創作展現海洋生態面臨的挑戰，引發民眾對海洋環境的關注。同時，協會也將於28日舉辦大型淨灘活動，邀請民眾一同捲起袖子，為守護漁光島的潔淨出力。參與淨灘的學生，更可換取三小時志工時數及精美小禮物。

活動合影

到了夜晚，漁光島將化身為星光閃耀的音樂舞台。主辦單位邀請了《聲林之王》的實力派歌手黃韋綸、郭韋延、黃譽韶，以及知名網紅 MiDo 米朵，一同與民眾共享美好的音樂夜晚。

此次活動鼓勵學生積極參與，除了學生音樂大賽，鼓勵海洋廢棄環保創作的學生也可報名參與，並由教育局頒發獎狀。對於有興趣設攤的攤商，亦可向協會報名市集攤位。

活動合影

活動開幕現場嘉賓與議員雲集，陳怡珍議員、周麗津議員、林燕祝議員、安平區長蕭泰華、蔡旺詮執行長、星月游宜橙理事長、、、等！都挺身化身為環保志士、陪伴海洋環境保護觀光協會一起為我們所生活的環境注入更多的溫暖與活力！