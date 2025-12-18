[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

「漁光島 Ocean 文化祭」將於12月27日（六）至12月28日（日）盛大登場，今（18）日於市議會簡報室舉辦活動記者會，正式揭開序幕。今年文化祭以「文化傳承與環境永續的藝海之旅」為主題，規劃市集、表演、展覽及環保行動等多元活動，邀請民眾走進漁光島，欣賞海洋風光與文化藝術交織的迷人景致。

漁光島 Ocean 文化祭 12/27、28 登場 結合文化傳承與環境永續民代邀民眾共遊藝海。（圖／陳怡珍議員提供）

記者會由市議員陳怡珍主持，立法委員陳亭妃執行長蔡旺銓、市議員周麗津、林冠維、曾之婕代表，以及觀旅局、環保局、安平區公所、地方里長、社團與藝文界代表等多位貴賓到場支持，展現各界對海洋文化與永續議題的高度重視。

陳怡珍議員表示，本次文化祭透過海洋藝文扎根，深化社會大眾對海洋文化的認識與參與，並藉由多樣化的藝術活動培育在地藝術人才，鼓勵創作者投入海洋主題創作，在傳承中創新，激發更多元的文化能量，值得市民邀請親朋好友一同參與。

執行長蔡旺銓指出，漁光島文化祭不僅能提升海洋文化的社會影響力，也讓海洋主題的藝文創作被更多人看見，吸引臺南市民與外地遊客走入漁光島，感受自然與藝術共融的美好體驗。

文化祭主辦單位施哲弘理事長表示，活動期間精彩不斷，12月27日開幕式將由大橋國小儀隊及慈幼工商旗儀隊揭開序幕，並邀請知名舞者「羽鳳翱翔藜－吳覲藜」帶來優雅動人的舞蹈演出。現場除有超過50家攤位參與的「公益園遊會」，也規劃「環保藝術展」，將廢棄物轉化為創作素材，傳遞環境保護理念，並同步舉辦大型淨灘活動，讓民眾實際行動守護海洋永續。

此外，12月27日晚間「搖滾夜」將熱力登場，包括「×壯世代秀場」走秀演出，以及《聲林之王》歌手黃韋綸、郭韋廷、黃譽韶，網紅 MiDo 米朵、DJ POLO、DJ HUNTCO 與傾心女聲林孟霏等輪番上陣，帶來豐富多元的音樂與表演饗宴。

記者會最後，施哲弘理事長與各界貴賓合影留念，並誠摯邀請臺南市民踴躍參與「漁光島 Ocean 文化祭」，共同體驗文化、藝術與環境永續交織而成的海島盛會。

