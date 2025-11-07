漁山36號找到船長遺體仍有2船員失蹤 立發168號求政府動員各界救人

5號晚間一艘捕蟹漁船「漁山36號」在台北港外海翻覆，連同船長9人落海，現場搜救救起6人，有3人失蹤，昨（6）天家屬請專業潛水員尋找，順利找到王姓船長的遺體，不過還有兩人失蹤；另一艘翻覆的基隆籍「立發168號」目前也還是有3人失蹤，家屬求政府動員各方面資源救人。

基隆籍「立發168號」6號中午在富貴角外海半沉，雖然同天下午有3名船員成功獲救，但現在仍有3人失蹤，而獲救三人在昨天晚間11點40分返回基隆八斗子漁港。

廣告 廣告

發生沉船的立發168號船長太太，表示失蹤的船員平時都很辛勤工作，發生這種事真的人都傻住了，也說船長和2名外籍船員都有很豐富經驗，工作都很認真，拜託政府幫幫忙，動員各方面資源救人。

立發168號求政府動員各界救人。圖／台視新聞（資料畫面）

而同屬團隊的立發368漁船當下僅距離立發168兩海浬，收到求救訊號立刻趕往救援，船長回想起當時情況還心有餘悸，表示當天天氣好但浪大，有看到船長跟外籍船員游出來，但大陸籍船員就沒看到人，應該是船翻了在裡面沒脫困。

至於5號發生翻覆的新北萬里籍「漁山36號」，漁船家屬於6號晚間11點多請專業潛水員協助尋找，終於在翻覆的船下發現王姓船長的遺體，但仍有兩名船員下落不明。

漁山36號王姓船長的遺體已尋獲。圖／台視新聞

基隆市區會總幹事表示，富貴角出事海域之前有火燒船造成沉船，昨天又有立發168也沉沒，除了請出海漁民幫忙協尋失蹤者，也提醒在該水域作業也要特別小心

基隆／蔡志恆、高妍柔、沈咨沂 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

萬里「漁山36號」淡水外海翻覆 失聯3人尋獲已無生命跡象