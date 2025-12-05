漁會把關! 國產鱸魚湯首度便利化 萊爾富攜手全國漁會推即食海味湯品

全國漁會總幹事林啟滄。萊爾富提供



萊爾富今（5）日宣布攜手中華民國全國漁會推出三款全新獨家即食湯品，包括「藥膳鱸魚湯」、「麻油鱸魚湯」與「澎湖海菜魚丸湯」，將於 12 月 8 日起在全台 1,800 家門市同步開賣。主打「買、熱、嚐」三步驟即飲體驗，讓忙碌消費者也能快速享用國產海味。

漁業署指出，「吃得方便、吃得安心」已成為消費者選擇食品的關鍵。此次萊爾富與全國漁會合作，全面採用國產水產品並通過藥檢認證，搭配冷鏈配送確保鮮度，讓「產地到餐桌」零距離。消費者只需加熱即可飲用，省去熬煮程序。

萊爾富表示，此次推出的三款湯品皆以國產鱸魚與澎湖海菜為核心，其中藥膳鱸魚湯（85元）：以溫補藥膳入味，口感溫潤，適合重視養生的族群。麻油鱸魚湯（85元）：麻油香濃搭配薑片暖胃，是冬季熱銷選項；鱸魚湯系列單件79元、兩件145元。澎湖海菜魚丸湯（59元，兩件99元）：湯頭清甜、魚丸 Q 彈，搭配新鮮海菜，大人小孩都能輕鬆入口。

藥膳鱸魚湯。萊爾富提供

全國漁會總幹事林啟滄表示，魚肉是優質蛋白質來源，把在地海味轉化為「微波即喝」的即食產品，是推動國產水產品日常化的重要里程碑。他強調，所有原料均完成重金屬與動物用藥檢驗，在「漁會把關、國產溯源」原則下兼顧美味與安全。

看準冷凍與便利料理需求成長，萊爾富表示，同步擴大「百元水產專區」，於指定大小萊門市提供虱目魚、鱸魚、白帶魚等多樣化小包裝水產，平均價格落在 60 至 100 元。即日起至 12 月 23 日，生凍小卷推出兩件優惠，搶攻小家庭與上班族的自煮市場。

