漁業署提升外籍船員勞動權 最低月薪須漲20美元

（中央社記者汪淑芬台北6日電）農業部漁業署表示，提升外籍船員勞動權，已要求雇主提高外籍船員薪資，民國115年起新聘外籍船員最低月薪從550美元（約新台幣1萬7265元）調到570美元（約新台幣1萬7892元）。

漁業署副署長林頂榮今天告訴中央社記者，漁業與人權行動第2期計畫有些已先執行，如提高薪資部分，雇主如果未遵守規定，漁業署就不核發聘用許可。

漁業署發布新聞稿表示，111年起執行漁業與人權行動計畫（111年到114年），系統性改善遠洋漁船勞動人權，已在勞動檢查、勞動條件、薪資保障、通訊及生活環境等方面取得初步成果。

漁業署說，經檢討需求及蒐集相關團體意見，第2期計畫（115年到118年）完成研擬及調整，正向行政院爭取核定，持續提升及保障船員勞動權益。

漁業署表示，第2期行動計畫延續現行重要措施，持續推動漁船勞檢等各項基礎工作，其他重點工作包括推動國際勞工組織（ILO）「漁撈工作公約（C188）」國內法化接軌國際，C188施行法草案已完成跨部會審查，正待行政院院會通過後送立法院。

除提高外籍船員薪資，漁業署說，另依最新修正法規建立工資給付通報與工資墊償機制，確保船員取得應得報酬；持續提升船上通訊與醫療條件，如推動Wi-Fi建置及遠端醫療；推動契約電子化等措施。

林頂榮表示，建置遠端醫療部分去年先試辦，今年將逐步落實，工資給付通報與工資墊償機制會透過修正法規後實施。（編輯：李明宗）1150106