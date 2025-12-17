漁業署攜手12家業者 推廣臺灣優質鬼頭刀

記者李佩玲／臺北報導

為提升國產鬼頭刀在國內市場能見度，農業部漁業署今（17）日舉辦「鱰魚你的好味道鬼頭刀聯合行銷記者會」，攜手12家國內餐飲及旅宿業者，總計13間星級飯店及50間餐飲門市，共同推出21道鬼頭刀主題特色料理，涵蓋中式、西式、鐵板燒、日式丼飯、臺味料理及創意漢堡等，讓鬼頭刀以更豐富的風貌走進大眾餐桌。

漁業署說明，鬼頭刀為臺灣沿近海漁業重要魚種之一，近5年平均漁獲量達5000公噸，平均出口量約2200公噸，其中超過75％銷往美國，但美國自今年4月起施行對等關稅措施，鬼頭刀產業從成本壓力到市場競爭力均面臨挑戰；對此，政府迅速啟動因應措施，農業部以金融支持、輔導產業鏈強化冷鏈設施設備並取得國際認證等支持措施，協助鬼頭刀產業面對關稅衝擊，同時提升產品品質及拓展外銷市場。

為推廣臺灣優質鬼頭刀，漁業漁業署也與臺灣海洋保育與漁業永續基金會媒合全臺餐飲與旅宿業者，集結12家業者簽訂鬼頭刀合作意向書（MOU），共同推出21道「鬼頭刀永續好味」系列料理，如林聰明沙鍋魚頭的「沙鍋香酥鬼頭刀魚排」、三商鮮五丼的「卡滋鬼頭刀魚排丼」、韻藏中餐廳的「鬼頭刀宮保魚球」與「山楂鬼頭刀魚柳」、樂檸漢堡的「糖醋厚切魚堡」、臺北晶華酒店的「梅爾檸檬番茄酸豆鬼頭刀」、臺北天成大飯店的「蘇式燻魚」等，各家業者運用自身料理專長，展現國產鬼頭刀的多元風貌。

漁業署攜手12家國內餐飲及旅宿業者，共同推出21道鬼頭刀主題特色料理。（記者李佩玲攝）

各家業者運用自身料理專長，展現國產鬼頭刀的多元風貌。（記者李佩玲攝）

林聰明沙鍋魚頭以國產鬼頭刀推出全新料理「沙鍋香酥鬼頭刀魚排」。（記者李佩玲攝）

韻藏中餐廳的「山楂鬼頭刀魚柳」以山楂提升傳統糖醋的果香酸韻。（記者李佩玲攝）

臺北天成大飯店的「蘇式燻魚」沿襲傳統江浙蔥㸆手法，冷食時更能品味鬼頭刀的鮮美與濃郁醬香。（記者李佩玲攝）