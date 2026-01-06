漁業署改善外籍船員權益 推CCTV、工時紀錄 5成遠洋漁船勞檢

漁業署說明，第二期行動計畫延續現行七大策略重要行動措施，並針對第一期執行過程遭遇困難，與人權團體所關注之議題研擬強化作為。（示意圖／本報系資料照）

農業部漁業署自民國111年起執行為期4年的漁業與人權行動計畫，系統性改善遠洋漁船勞動人權，迄今已在勞動檢查、勞動條件、薪資保障、通訊及生活環境等方面取得初步成果，而115至118年的第二期計畫，經檢討需求及蒐集相關團體意見，已完成研擬及調整，刻向行政院爭取核定，持續提升及保障船員勞動權益。

漁業署表示，第一期行動計畫執行3年多，從「落實勞動條件」、「強化生活條件與社會保障」、「強化仲介管理」、「提升監測管理機制能量」、「加強權宜籍漁船管理」、「建立及深化國際合作」、「宣導共善夥伴關係」等七大策略，跨部會推動20餘項改善措施，多面向及系統性保障外籍船員權益。

漁業署指出，行動計畫主要成果包括建立工資審議機制、工資直接給付船員、強制漁船裝設船舶監視影像攝錄影系統（CCTV）、建置工時紀錄表保障休息時間符合規範、補助救生設備、獎勵經營者分享船員使用Wi-Fi、提高醫療保險額度、增設及改善岸上休憩設施、強化仲介評鑑及管理等；並增加漁業勞動檢查人員，每年對50％以上遠洋漁船實施勞動檢查，訪談船員驗證漁船勞動條件是否與法規相符。

此外，透過與船員來源國交流，對來源國仲介管理、改善船員生活設施及船員訓練等議題交換意見，逐步建立合作機制，強化保障漁業勞動權益。

漁業署說明，第二期行動計畫延續現行七大策略重要行動措施，並針對第一期執行過程遭遇困難，與人權團體所關注之議題研擬強化作為，除持續推動漁船勞動檢查等各項基礎工作外，其他重點工作包括，推動 ILO《漁撈工作公約（C188）》國內法化以與國際接軌，C188施行法草案已完成跨部會審查，正待行政院院會通過後送立法院。

提高外籍船員薪資，與 ILO《海事勞工公約（MLC）》最低薪資接軌作為先期目標；依最新修正法規建立工資給付通報與工資墊償機制，確保船員取得應得報酬；持續提升船上通訊與醫療條件，如推動 Wi-Fi建置及遠端醫療；並推動契約電子化等措施等。

漁業署強調，執行漁業與人權行動計畫過程中，均有邀請產業、公會、漁工團體及關注勞動權益的民間組織參與意見交流，並採納相關建議調整第二期方案內容，未來將持續廣納各利害團體及關切團體參與重要政策討論，穩步提升遠洋漁船勞動條件，保障船員勞動權益，共同促進漁業勞動人權，改善台灣遠洋漁業形象。

