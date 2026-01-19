漁業署祭台灣鯛獎勵凍儲 盼3個月回歸市場秩序

（中央社記者汪淑芬台北19日電）有漁民反映養殖吳郭魚（台灣鯛）池邊價格跌破成本。農業部漁業署分析，主要是受去年美國關稅影響，漁業署今天祭出800萬公噸獎勵凍儲措施，盼3個月回歸市場秩序。

漁業署副署長繆自昌今天告訴中央社記者，114年台灣鯛的產量，比111到113年平均多了15%，114年4月美國宣布對等關稅，出口商和加工廠的訂單馬上減少，但養殖業者不可能說停就停，造成供需失序。

繆自昌說，一般銷國內市場的台灣鯛通常是400到600公克，外銷是以魚片為主，會養到1.2公斤，去年受美國提高關稅影響，造成台灣鯛出口減少，池子裡的魚愈養愈大，國內去年高雄市發生的台灣鯛魚排藥檢烏龍，也讓消費信心受影響。

因上週已確定台灣輸美關稅降為15%，繆自昌說，現在開始，出口商與加工廠會願意再下單；不過，之前滯銷的數量需要時間消化，所以政府推出獎勵凍儲，希望3個月可回歸市場秩序。

根據漁業署今天新聞稿，因應美國關稅對我國吳郭魚外銷造成短期的影響，農業部已訂定「因應美國關稅養殖吳郭魚凍儲獎勵作業原則」，規劃凍儲總量800公噸，紓緩養殖業者的產期集中上市壓力，穩定市場價格。

獎勵作業將於嘉義、台南、高雄、雲林及屏東等主要產區地方政府受理及抽查，由漁業團體、具工廠登記的加工廠及農企業參與，凍儲3個月者每公斤補助新台幣5元、凍儲6個月者每公斤補助10元。

漁業署表示，台灣輸美15%關稅定案，與在美國市場的競爭對手國相比，包含中國、越南、印尼，是最低的稅率，可望提高台灣鯛在美國市場的競爭力，再佐以凍儲措施，及結合生產調整、國內行銷、外銷獎勵及貸款利息補貼等多元配套，可協助業者因應國際市場變動。

另因應美國實施「海洋哺乳動物保護法」，出口業者倘需申請核發水產品輸銷美國資格證明書（COA），養殖漁產品來自當年度或前一年度有完成放養量申（查）報可供確認即予核發，漁業署呼籲業者請落實放養量申（查）報並依實際放養動態異動登錄。

漁業署自114年下半年起陸續推動國內實體與線上行銷活動，輔導各級漁會於115年水產年節禮盒中納入台灣鯛產品。在加工與內需輔導方面，也邀集具加工與凍儲量能的漁會及加工業者協助收購魚貨，擴大內需。

漁業署認為，應改善過去長期因高魚價時集中放養及收成影響生產秩序，呼籲養殖漁民及相關業者推動計畫性產銷合作生產，依市場所需調整生產模式及符合通路高質化產品，積極取得國際認驗證，提升產品品質與競爭力，並拓展多元外銷市場，分散出口風險。

農業部統計，目前台灣鯛出口最大市場是美國，占比達78%，外銷到美國的台灣鯛產值，從2024年的4473.6萬美元，降為2025年的4435.4萬美元。

台灣鯛協會理事長郭建賢日前告訴媒體，先前中國出口的吳郭魚低價傾銷，即使加上比台灣高的關稅，報價仍比台灣低，也是造成台灣鯛出口受影響。但他說，中國對吳郭魚的養殖已減少，加上美國關稅定案，他看好今年台灣鯛輸美會成長。（編輯：陳清芳）1150119