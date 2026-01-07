漁民巡視漁網卻失聯！弟急出門找人 已陳屍消波塊

漁民陳屍消波塊上。（圖／東森新聞）





連日低溫急凍，澎湖縣白沙鄉東石村傳出憾事，一名66歲吳姓漁民昨（6）日前往東石村環保公園岸際巡視海上漁網後失聯，今日被弟弟尋獲倒臥在消波塊上，已明顯死亡，警方到場後拉起封鎖線，並通報相關單位處理。

找不到哥哥急尋 已陳屍消波塊上

據了解，吳男平時以捕魚維生，昨日外出工作前曾告知弟弟要到岸際巡視漁網，未料之後遲遲未返，也聯繫不上。弟弟今日循著吳男常去的地點尋找，最終在東石村環保公園附近的消波塊旁發現吳男倒地，已無生命跡象。

檢警初步研判，吳男疑因氣溫驟降引發心肌梗塞，但事發地點周邊當時無人，未能及時施以急救，才釀成憾事；確切死因仍待後續相驗及調查釐清。

